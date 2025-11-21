  • пʼятниця

Клуб

Щонайменше двоє дітей щодня стають жертвами булінгу в школах України

Щонайменше 2 дитини щодня стають жертвами булінгу у закладах освіти. Ілюстративне фото: ShutterstockЩонайменше 2 дитини щодня стають жертвами булінгу у закладах освіти. Ілюстративне фото: Shutterstock

За десять місяців цього року в Україні склали 234 адміністративні протоколи про булінг в школах. Це на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли зафіксували 219 таких випадків.

Як повідомляє Опендатабот, у середньому цьогоріч правоохоронці складали 33 протоколи щомісяця. Понад половина інцидентів стосувалася булінгу, вчиненого малолітніми або неповнолітніми учнями. Загалом 76% справ уже розглянуті судами.

Якщо враховувати лише навчальні місяці, то середня кількість протоколів залишається такою ж: 33 на місяць. Для порівняння, у 2021 році показник був вищим — 37 справ щомісяця, адже значну частину порушень тоді фіксували серед студентів та учнів, які нині часто навчаються дистанційно через війну.

Понад половину всіх протоколів — 132 випадки, стосуються булінгу, вчиненого дітьми та підлітками. Це приблизно стільки ж, як і торік, але майже вдвічі більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Справи про булінг в освіті. Інфографіка: ОпендатаботСправи про булінг в освіті. Інфографіка: Опендатабот

Ще 33 протоколи склали за булінг, вчинений групою осіб або повторно. Частка таких випадків тримається на рівні 14–15% уже кілька років поспіль. Водночас саме ці справи найгірше доходять до суду, але розглянули лише половину з них.

Також зафіксували 56 випадків цькування — це кожна п’ята справа про булінг. Порівняно з 2021 роком ситуація поліпшилася: тоді їхня частка становила 39%.

Найвища частка розглянутих справ 85% — це провадження про відповідальності керівників закладів освіти, які не повідомили про факти булінгу.

Раніше повідомлялось, що у Очакові 12-річного хлопця систематично цькували однокласники. Матір одного з кривдників та директора школи притягнули до адміністративної відповідальності

