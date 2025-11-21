У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ
14:34, 21 листопада, 2025
-
У Миколаєві вже на три години затримується поїзд Херсон-Київ (102Д).
Пасажири вимушені чекати на пероні Миколаївського вокзалу вже четверту годину, повідомляє кореспондент «МикВісті».
Згідно з розкладом, потяг мав вирушити з Миколаєва у напрямку столиці о 11:20, однак станом на цей момент на вокзалі досі не можуть повідомити точний час його прибуття.
На сайті «Укрзалізниці» теж не повідомляється про затримки.
Слід зазначити, що пасажири, які їхали з Києва, так само чекали через затримки потягу.
