У Миколаєві завтра поновлюють рух трамваїв за трьома маршрутами
18:19, 21 листопада, 2025
З 22 листопада, у Миколаєві відновлять рух трамваїв на маршрутах №1, №7 та №10.
Про це повідомили в «Миколаївелектротрансі».
Роботу цих маршрутів поновлюють після завершення аварійних ремонтних робіт, які виконували фахівці МКП «Миколаївводоканал» у районі Широкої Балки.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві в жовтні трамваї затримувалися загалом на 4 години через неправильно припарковані автомобілі, які блокували рейки.
