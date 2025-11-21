  • пʼятниця

Клуб

У Миколаєві завтра поновлюють рух трамваїв за трьома маршрутами

У Миколаєві обмежать рух трамваїв №1 та №10 у напрямку Широкої Балки. Фото: Миколаївелектротранс У Миколаєві відновлять рух трамваїв на маршрутах №1, №7 та №10. Фото: Миколаївелектротранс

З 22 листопада, у Миколаєві відновлять рух трамваїв на маршрутах №1, №7 та №10.

Про це повідомили в «Миколаївелектротрансі».

Роботу цих маршрутів поновлюють після завершення аварійних ремонтних робіт, які виконували фахівці МКП «Миколаївводоканал» у районі Широкої Балки.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві в жовтні трамваї затримувалися загалом на 4 години через неправильно припарковані автомобілі, які блокували рейки.

