На оновлення зрошувальної інфраструктури Одещини хочуть залучити €6 млн

На Одещині модернізували зрошувальну систему, фото: очільник ОВА Олег КіперНа Одещині модернізували зрошувальну систему, фото: очільник ОВА Олег Кіпер

В Одеській області планують залучити понад 6 мільйонів євро на відновлення зрошувальної інфраструктури. Ці кошти мають дати змогу модернізувати ключові об’єкти та збільшити ефективність водозабезпечення місцевих земель.

Про це йдеться у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2026 рік, оприлюдненій на сайті обласної ради.

Зараз із загальних 226,9 тисячі гектарів зрошуваних земель поливають лише 35-40 тисяч гектарів, що суттєво обмежує продуктивність сільського господарства, йдеться в Програмі.

Наразі вже розроблено проєкт відновлення та модернізації 12 державних меліоративних об’єктів. На сьогодні реалізуються три з них: Ізмаїльський, Татарбунарський та Нагірнянський. На ці цілі з обласного бюджету виділено понад 106 мільйонів гривень.

Окрім державного фінансування, на реконструкцію хочуть залучити грантові кошти від італійських партнерів — 6,1 мільйона євро. Ці інвестиції спрямовані на модернізацію систем іригації, що дозволить ефективніше використовувати воду, зменшити втрати та підвищити продуктивність поливу.

За словами експертів, такі кроки є критично важливими в умовах частих посух і змін клімату та сприятимуть продовольчій безпеці регіону й України загалом.

«Модернізація зрошувальних систем не лише підвищить ефективність поливу, а й відкриє нові можливості для сільського господарства Одещини. Завдяки цьому аграрний сектор зможе збільшити врожайність, підвищити стійкість культур до кліматичних змін та залучити додаткові інвестиції у розвиток регіону», — зазначається там.

Нагадаємо, аграрії Миколаївської області у 2025 році отримали понад 400 мільйонів гривень підтримки від держави.

