У селі на Миколаївщині через ремонт мереж тимчасово не буде газу
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
20:00, 24 листопада, 2025
-
У селі Михайло-Ларине Воскресенської громади тимчасово призупинять газопостачання через планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах.
Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі».
Газу не буде з 08:00 25 листопада до 16:00 26 листопада на таких вулицях:
- вул. Шосейна;
- вул. Виноградна.
«Роботи проводяться для забезпечення належного технічного стану мереж та безпечного постачання природного газу споживачам. Газопостачання буде відновлене по мірі виконання запланованих робіт», — йдеться у повідомленні.
Жителів просять перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників «Газмережі» до обладнання для проведення робіт із відновлення газопостачання.
Крім цього, у селі Новофедорівка Коблівської громади газу не буде з 08:00 25 листопада до 15:00 27 листопада.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.