У селі на Миколаївщині через ремонт мереж тимчасово не буде газу

У селі на Миколаївщині тимчасово не буде газу через ремонт мереж. Ілюстраційне фото: МикВістіУ селі на Миколаївщині тимчасово не буде газу через ремонт мереж. Ілюстраційне фото: МикВісті

У селі Михайло-Ларине Воскресенської громади тимчасово призупинять газопостачання через планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах.

Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі».

Газу не буде з 08:00 25 листопада до 16:00 26 листопада на таких вулицях:

  • вул. Шосейна;
  • вул. Виноградна.

«Роботи проводяться для забезпечення належного технічного стану мереж та безпечного постачання природного газу споживачам. Газопостачання буде відновлене по мірі виконання запланованих робіт», — йдеться у повідомленні.

Жителів просять перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників «Газмережі» до обладнання для проведення робіт із відновлення газопостачання.

Крім цього, у селі Новофедорівка Коблівської громади газу не буде з 08:00 25 листопада до 15:00 27 листопада.

