У селі на Миколаївщині тимчасово не буде газу через ремонт мереж
Даріна Мельничук
6:30, 19 листопада, 2025
У селі Новофедорівка Коблівської громади тимчасово призупинять газопостачання через планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах.
Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі».
Газу не буде з 08:00 25 листопада до 15:00 27 листопада на таких вулицях:
вул. Молодіжна;
вул. Черьомушки;
вул. Приморська;
вул. Весняна;
вул. Радісна.
«Роботи проводяться для підтримання належного технічного стану мереж та безпечного постачання газу. Газопостачання відновлюватимуть у міру виконання запланованих робіт. Наголошуємо, що відновлення подачі можливе лише за присутності мешканців у будинках та квартирах», — зазначили у повідомленні.
Жителів просять перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників «Газмережі» до обладнання для проведення робіт із відновлення газопостачання.
Нагадаємо, у Миколаєві 90 квартир багатоповерхівки на вулиці Вінграновського залишилися без газопостачання через потрапляння води в систему.
Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що нині відключень газу в області немає, однак закликав мешканців відповідально ставитися до споживання й оплат комунальних послуг, адже зима може бути складною.
