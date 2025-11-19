  • середа

    19 листопада, 2025

  • 4.9°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 19 листопада , 2025 середа

  • Миколаїв • 4.9° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У селі на Миколаївщині тимчасово не буде газу через ремонт мереж

Ілюстраційне фото: МикВістіУ селі на Миколаївщині тимчасово не буде газу через ремонт мереж. Ілюстраційне фото: МикВісті

У селі Новофедорівка Коблівської громади тимчасово призупинять газопостачання через планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах.

Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі».

Газу не буде з 08:00 25 листопада до 15:00 27 листопада на таких вулицях:

  • вул. Молодіжна;

  • вул. Черьомушки;

  • вул. Приморська;

  • вул. Весняна;

  • вул. Радісна.

«Роботи проводяться для підтримання належного технічного стану мереж та безпечного постачання газу. Газопостачання відновлюватимуть у міру виконання запланованих робіт. Наголошуємо, що відновлення подачі можливе лише за присутності мешканців у будинках та квартирах», — зазначили у повідомленні.

Жителів просять перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників «Газмережі» до обладнання для проведення робіт із відновлення газопостачання.

Нагадаємо, у Миколаєві 90 квартир багатоповерхівки на вулиці Вінграновського залишилися без газопостачання через потрапляння води в систему.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що нині відключень газу в області немає, однак закликав мешканців відповідально ставитися до споживання й оплат комунальних послуг, адже зима може бути складною.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині запрацював цілодобовий сервіс жестової мови у лікарнях
Миколаївщина серед лідерів за посівами озимих зернових культур
Понад 350 мешканців Миколаївщини обстежилися в мобільній клініці за тиждень
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич заявив, що в бюджеті Миколаєва шукають ₴60 млн на зарплати — заберуть у ЖКГ та будівництва

Юлія Бойченко
новини

МОЗ відповідатиме за відбір підрядника для реконструкції обласної дитячої лікарні в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Сєнкевичу показали, яким може стати новий ДОФ

Анна Гакман
новини

У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Обіцяні журналістам відкриті апаратні наради у мера Миколаєва перенесли на наступний рік

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Понад 350 мешканців Миколаївщини обстежилися в мобільній клініці за тиждень
Миколаївщина серед лідерів за посівами озимих зернових культур
На Миколаївщині запрацював цілодобовий сервіс жестової мови у лікарнях

Росія обстріляла енергосистему України: в областях діють аварійні відключення

Світла не буде понад 10 годин: попередні графіки відключення на Миколаївщині 19 листопада

Росіяни знову атакували Миколаївщину FPV-дронами