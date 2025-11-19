У селі на Миколаївщині тимчасово не буде газу через ремонт мереж. Ілюстраційне фото: МикВісті

У селі Новофедорівка Коблівської громади тимчасово призупинять газопостачання через планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах.

Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі».

Газу не буде з 08:00 25 листопада до 15:00 27 листопада на таких вулицях:

вул. Молодіжна;

вул. Черьомушки;

вул. Приморська;

вул. Весняна;

вул. Радісна.

«Роботи проводяться для підтримання належного технічного стану мереж та безпечного постачання газу. Газопостачання відновлюватимуть у міру виконання запланованих робіт. Наголошуємо, що відновлення подачі можливе лише за присутності мешканців у будинках та квартирах», — зазначили у повідомленні.

Жителів просять перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників «Газмережі» до обладнання для проведення робіт із відновлення газопостачання.

Нагадаємо, у Миколаєві 90 квартир багатоповерхівки на вулиці Вінграновського залишилися без газопостачання через потрапляння води в систему.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що нині відключень газу в області немає, однак закликав мешканців відповідально ставитися до споживання й оплат комунальних послуг, адже зима може бути складною.