Клуб

На Миколаївщині за тиждень народилось 72 дитини, серед них 2 двійні

На Миколаївщині за тиждень народилось 72 дитини. Ілюстративне фото: МОЗНа Миколаївщині за тиждень народилось 72 дитини. Ілюстративне фото: МОЗ

На Миколаївщині з 17 по 23 листопада у пологових відділеннях народилось 72 дитини. З них дві двійні.

Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 36 дівчаток та 36 хлопчиків.

З найменшою вагою 1200 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 14 по 21 листопада, народилось 32 немовляти: 14 дівчат та 18 хлопчиків.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві жінки долучилися до всеукраїнського флешмобу допомоги породіллям.

