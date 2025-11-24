  • вівторок

    25 листопада, 2025

  • 6.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 25 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 6.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Платформа Twitch додала українську мову до основного інтерфейсу

Платформа Twitch додала українську мову до основного інтерфейсу. Фото: cnbc.comПлатформа Twitch додала українську мову до основного інтерфейсу. Фото: cnbc.com

Платформа Twitch додала українську мову до свого основного інтерфейсу — це сталося після офіційного звернення Міністерства з цифрової трансформації.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він нагадав, що влітку відомство звернулося до компанії з проханням додати українську локалізацію. За словами Михайла Федорова, українська аудиторія на Twitch є однією з найактивніших у Європі, тому підтримка рідної мови на глобальних платформах — це питання ідентичності й рівних можливостей для користувачів.

Звернення до компанії Twitch. Фото: FEDOROVЗвернення до компанії Twitch. Фото: FEDOROV

У відповіді Twitch підтримав повну локалізацію інтерфейсу, наголосивши, що мовний доступ є ключовим для розвитку спільноти та зручного пошуку контенту.

Наразі українська мова вже доступна на платформі — вона працює в режимі активного бета-тестування.

Раніше Михайло Федоров розповів, що Україна щомісяця стикається з понад 100 тисячами кібератак, але завдяки сучасним технологіям, зокрема штучному інтелекту, вдається оперативно реагувати на загрози.

Останні новини про: Михайло Федоров

Понад 700 шкіл в Україні вже користуються застосунком «Мрія»
Україна фіксує понад 100 тисяч кібератак щомісяця, — Федоров
У «Дії» з’явиться функція скарг на держоргани: звернення бачитимуть міністри
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині зареєстрували понад 400 айті-підприємців за 10 місяців

Світлана Іванченко
новини

ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну, але наголосив на важливості контролю морських портів

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві встановили 25 контейнерів для збору кришечок: виручені кошти йдуть на протезування

Анна Гакман
новини

Сподіваємось, це вдасться, — протиаварійні роботи у Будинку офіцерів флоту планують розпочати у 2027 році

Анна Гакман
новини

У Південноукраїнську люди вимагають пом’якшити графіки відключень світла

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Михайло Федоров

У «Дії» з’явиться функція скарг на держоргани: звернення бачитимуть міністри
Україна фіксує понад 100 тисяч кібератак щомісяця, — Федоров
Понад 700 шкіл в Україні вже користуються застосунком «Мрія»

ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну

На Миколаївщині зареєстрували понад 400 айті-підприємців

5 годин тому

Понад 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Головне сьогодні