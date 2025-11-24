Платформа Twitch додала українську мову до основного інтерфейсу. Фото: cnbc.com

Платформа Twitch додала українську мову до свого основного інтерфейсу — це сталося після офіційного звернення Міністерства з цифрової трансформації.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він нагадав, що влітку відомство звернулося до компанії з проханням додати українську локалізацію. За словами Михайла Федорова, українська аудиторія на Twitch є однією з найактивніших у Європі, тому підтримка рідної мови на глобальних платформах — це питання ідентичності й рівних можливостей для користувачів.

Звернення до компанії Twitch. Фото: FEDOROV

У відповіді Twitch підтримав повну локалізацію інтерфейсу, наголосивши, що мовний доступ є ключовим для розвитку спільноти та зручного пошуку контенту.

Наразі українська мова вже доступна на платформі — вона працює в режимі активного бета-тестування.

