Платформа Twitch додала українську мову до основного інтерфейсу
- Марія Хаміцевич
22:19, 24 листопада, 2025
Платформа Twitch додала українську мову до свого основного інтерфейсу — це сталося після офіційного звернення Міністерства з цифрової трансформації.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Він нагадав, що влітку відомство звернулося до компанії з проханням додати українську локалізацію. За словами Михайла Федорова, українська аудиторія на Twitch є однією з найактивніших у Європі, тому підтримка рідної мови на глобальних платформах — це питання ідентичності й рівних можливостей для користувачів.
У відповіді Twitch підтримав повну локалізацію інтерфейсу, наголосивши, що мовний доступ є ключовим для розвитку спільноти та зручного пошуку контенту.
Наразі українська мова вже доступна на платформі — вона працює в режимі активного бета-тестування.
Раніше Михайло Федоров розповів, що Україна щомісяця стикається з понад 100 тисячами кібератак, але завдяки сучасним технологіям, зокрема штучному інтелекту, вдається оперативно реагувати на загрози.
