Попередній графік відключень на 1 грудня: на Миколаївщині світла не буде понад 10 годин
21:00, 30 листопада, 2025
У Миколаєві та по області у понеділок, 1 грудня, очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 06:00 до 00:00.
В розрізі підчерг:
1 черга:
1.1 — 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;
1.2 — 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00;
2 черга:
2.1 — 07:30 - 09:00; 11:30 - 16:00;
2.2 — 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30;
3 черга:
3.1 — 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30;
3.2 — 12:30 - 19:30;
4 черга:
4.1 — 07:30 - 12:30; 23:00 – 00:00;
4.2 — 05:30 - 09:00; 16:00 - 19:30;
5 черга:
5.1 — 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00;
5.2 — 09:00 - 12:30; 16:00 - 17:30;
6 черга:
6.1 — 05:30 - 09:00; 19:30 - 23:00;
6.2 — 12:30 - 19:30.
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
Раніше «МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
