Попередній графік відключень на 1 грудня: на Миколаївщині світла не буде понад 10 годин

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві та по області у понеділок, 1 грудня, очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 06:00 до 00:00.

В розрізі підчерг:

1 черга:

1.1 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;

1.2 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00;

2 черга:

2.1 07:30 - 09:00; 11:30 - 16:00;

2.2 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30;

3 черга:

3.1 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30;

3.2 12:30 - 19:30;

4 черга:

4.1 07:30 - 12:30; 23:00 – 00:00;

4.2 05:30 - 09:00; 16:00 - 19:30;

5 черга:

5.1 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00;

5.2 09:00 - 12:30; 16:00 - 17:30;

6 черга:

6.1 05:30 - 09:00; 19:30 - 23:00;

6.2 12:30 - 19:30.

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Раніше «МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
Якими будуть вимкнення електрики 29 листопада: оприлюднили попередні графіки
Планові відключення електроенергії у Миколаєві 30 листопада: скільки годин без світла
