Рух по Пограничній у Миколаєві відновили у дві сторони: тепер треба залатати ями

По вул. Пограничній відкрили рух транспорту в обидві сторони. Фото: МикВісті

Після майже двох років ремонту теплотраси рух транспорту по вулиці Пограничній у Миколаєві тепер відкрили в обидві сторони. Проте дорожнє покриття по непарному боку вулиці тепер потрібно привести до ладу.

Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради 6 квітня, передають «МикВісті».

Мер Олександр Сєнкевич зазначив, що Миколаївська ТЕЦ завершила роботи з ремонту теплотраси, тому рух транспорту відновили. Він просив привести до ладу прибордюрну та бульварні частини вулиці.

Крім того, на непарній стороні вулиці, де був двобічний рух, утворилися ями та просів асфальт.

— У зв'язку з тим, що у нас відкрили Пограничну, ту частину, яка працювала у дві сторони, треба теж привести до ладу. Там з'явилася велика ямковість. Треба прибрати: там велика кількість піску, яка з'явилася після зими, — сказав міський голова.

На бульварній частині вул. Пограничної залишаються залишки після ремонту. Фото: МикВісті

На непарній стороні вул. Пограничної утворилися ями. Фото: МикВісті

Частину покриття по парній стороні вул. Пограничної оновили. Фото: МикВісті

У деяких місцях по Пограничній комунальники продовжують ремонт. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що з березня 2024 року через ремонт тепломережі двосторонній рух діяв по непарній стороні вулиці Пограничній від Садової до Малої Морської. Але потім аналогічне рішення ухвалили і на ділянці від вул. Садової до 9-ї Слобідської. Ремонтувала мережі Миколаївська ТЕЦ.