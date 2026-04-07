 Рух транспорту на Пограничній відновлено після дворічної перерви

    7 квітня, 2026

  7 квітня , 2026 вівторок

Рух по Пограничній у Миколаєві відновили у дві сторони: тепер треба залатати ями

По вул. Пограничній відкрили рух транспорту в обидві сторони. Фото: МикВісті

Після майже двох років ремонту теплотраси рух транспорту по вулиці Пограничній у Миколаєві тепер відкрили в обидві сторони. Проте дорожнє покриття по непарному боку вулиці тепер потрібно привести до ладу.

Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради 6 квітня, передають «МикВісті».

Мер Олександр Сєнкевич зазначив, що Миколаївська ТЕЦ завершила роботи з ремонту теплотраси, тому рух транспорту відновили. Він просив привести до ладу прибордюрну та бульварні частини вулиці.

Крім того, на непарній стороні вулиці, де був двобічний рух, утворилися ями та просів асфальт.

— У зв'язку з тим, що у нас відкрили Пограничну, ту частину, яка працювала у дві сторони, треба теж привести до ладу. Там з'явилася велика ямковість. Треба прибрати: там велика кількість піску, яка з'явилася після зими, — сказав міський голова.

На бульварній частині вул. Пограничної залишаються залишки після ремонту. Фото: МикВісті
На непарній стороні вул. Пограничної утворилися ями. Фото: МикВісті
На непарній стороні вул. Пограничної утворилися ями. Фото: МикВісті
На непарній стороні вул. Пограничної утворилися ями. Фото: МикВісті
Частину покриття по парній стороні вул. Пограничної оновили. Фото: МикВісті
У деяких місцях по Пограничній комунальники продовжують ремонт. Фото: МикВісті
У деяких місцях по Пограничній комунальники продовжують ремонт. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що з березня 2024 року через ремонт тепломережі двосторонній рух діяв по непарній стороні вулиці Пограничній від Садової до Малої Морської. Але потім аналогічне рішення ухвалили і на ділянці від вул. Садової до 9-ї Слобідської. Ремонтувала мережі Миколаївська ТЕЦ.

Останні новини про: Транспорт

У Миколаєві офіційно затвердили запуск тролейбусів до Казарського
Через забіг 28 березня перекриють рух транспорту в центрі Миколаєва
Уряд виділив ₴718 млн на дороги в Одеській області та сполучення з Молдовою
Читайте також:
новини
Комісія з медицини підтримала реорганізацію лікарень Миколаєва і передачу пологового №3 в обласну власність

Аліса Мелік-Адамян
новини
Нові водоочисні для Миколаєва почнуть тестувати після 15 квітня, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві зросла кількість звернень щодо дитячих майданчиків: у мерії шукають гроші

Анна Гакман
новини
У Миколаєві посилять прибирання кладовищ перед поминальними днями

Марія Хаміцевич
новини
«Парки» заявили, що не мають «потужних» лавок, щоб замінити ті, що не витримують дорослих на дитмайданчику

Анна Гакман
Останні новини про: Транспорт

Уряд виділив ₴718 млн на дороги в Одеській області та сполучення з Молдовою
Через забіг 28 березня перекриють рух транспорту в центрі Миколаєва
У Миколаєві офіційно затвердили запуск тролейбусів до Казарського

У Миколаєві посилять прибирання кладовищ перед поминальними днями

1 година тому

Переселенці у модульних містечках Миколаївщині не можуть отримати пільгу на оплату опалення

Головне сьогодні