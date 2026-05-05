Держгеонадра виставили на аукціон Лисовицьку вуглеводневу площу за понад ₴1,1 млрд

Державна служба геології та надр України оголосила аукціон із продажу спеціального дозволу на користування Лисовицькою вуглеводневою площею, що розташована на території Львівської та Івано-Франківської областей. Торги відбудуться 29 липня 2026 року.

Стартова ціна лота становить понад 1,1 мільярда гривень без ПДВ, а для участі в аукціоні потенційним інвесторам необхідно сплатити гарантійний внесок у розмірі понад 221 мільйон гривень.

Йдеться про 20-річний наскрізний спецдозвіл, який передбачає геологічне вивчення ділянки, дослідно-промислову розробку та подальший видобуток корисних копалин.

Лисовицька площа охоплює територію площею 80,11 квадратного кілометра та містить поклади природного газу, нафти, розчиненого в нафті газу і конденсату. Для оцінки продуктивності родовища рекомендовано пробурити шість свердловин глибиною від 4 до 6,7 тисячі метрів.

За даними державного балансу запасів корисних копалин станом на 1 січня 2026 року, на Лисовицькій та Смолянській структурах обліковано значні перспективні ресурси нафти. Водночас частина структур, що входять до площі, поки що не має остаточної оцінки ресурсної бази.

Лисовицька площа розташована у Калуському районі Івано-Франківської області та Стрийському районі Львівської області. Водночас у межах ділянки знаходяться природоохоронні території місцевого значення, зокрема лісовий заказник «Моршинське узлісся», ландшафтний заказник «Моршинський» та заповідне урочище «Вязина Болехівська».

Ініціатором проведення аукціону виступила київська компанія «Флексор Інвест», створена у лютому 2025 року. Це вже не перша її спроба ініціювати продаж нафтогазових площ: раніше компанія пропонувала виставити на торги Кремінецьку площу на Івано-Франківщині, однак цей аукціон не погодило Міністерство захисту довкілля через розташування ділянки в межах природоохоронних територій.

