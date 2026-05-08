У Нацполіції хочуть врегулювати використання дронів через їх застосування у злочинах

Іван Вигівський заявив, що дрони почали використовувати для злочинів. Фото: Нацполіція

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що безпілотники в Україні почали використовувати не лише для бойових дій, а й у кримінальних цілях. Йдеться, зокрема, про замах на вбивство та підготовку теракту.

Про це він сказав під час конференції у Києві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За його словами, наприкінці 2025 року правоохоронці зафіксували перші випадки використання дронів для особливо тяжких злочинів поза зоною бойових дій.

«Йдеться, зокрема, про замах на вбивство у Львівській області та підготовку теракту в Дніпропетровській області», — повідомив Іван Вигівський.

Він наголосив, що для протидії таким загрозам необхідні не лише технічні рішення, а й зміни в законодавстві. За словами голови Нацполіції, вже підготовлено законопроєкт, який має врегулювати сферу використання безпілотників, зокрема контроль за їх придбанням та використанням.

«Йдеться про формування прозорої контрольованої системи обігу безпілотних технологій, яка дасть змогу мінімізувати ризики їхнього використання в злочинних цілях», — пояснив він.

Також Іван Вигівський заявив, що після завершення війни існує ризик залучення до злочинної діяльності військових, які не матимуть роботи та підтримки від держави.

