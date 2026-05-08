 У Нацполіції заявили, що дрони почали використовувати для злочинів

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • пʼятниця

    8 травня, 2026

  • 18.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 18.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Нацполіції хочуть врегулювати використання дронів через їх застосування у злочинах

Іван Вигівський заявив, що дрони почали використовувати для злочинів. Фото: НацполіціяІван Вигівський заявив, що дрони почали використовувати для злочинів. Фото: Нацполіція

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що безпілотники в Україні почали використовувати не лише для бойових дій, а й у кримінальних цілях. Йдеться, зокрема, про замах на вбивство та підготовку теракту.

Про це він сказав під час конференції у Києві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За його словами, наприкінці 2025 року правоохоронці зафіксували перші випадки використання дронів для особливо тяжких злочинів поза зоною бойових дій.

Реклама

«Йдеться, зокрема, про замах на вбивство у Львівській області та підготовку теракту в Дніпропетровській області», — повідомив Іван Вигівський.

Він наголосив, що для протидії таким загрозам необхідні не лише технічні рішення, а й зміни в законодавстві. За словами голови Нацполіції, вже підготовлено законопроєкт, який має врегулювати сферу використання безпілотників, зокрема контроль за їх придбанням та використанням.

«Йдеться про формування прозорої контрольованої системи обігу безпілотних технологій, яка дасть змогу мінімізувати ризики їхнього використання в злочинних цілях», — пояснив він.

Також Іван Вигівський заявив, що після завершення війни існує ризик залучення до злочинної діяльності військових, які не матимуть роботи та підтримки від держави.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони та Генштабу забезпечити військових щонайменше 50 тисячами наземних роботизованих комплексів у 2026 році.

Останні новини про: Дрони (БпЛА)

Україна та ЄС готують Drone Deal: Зеленський обговорив із фон дер Ляєн транш на виробництво дронів
Мадяр: втрати росіян уже 5 місяців перевищують поповнення
Російські дрони вдарили по дитячому садку в центрі Сум
Реклама
Читайте також:
новини
Підземний хід у ліцеї Аркаса планують використовувати як додатковий прохід в укритті

Даріна Мельничук
новини
Нова нерухомість та сотні тисяч доларів готівкою: що задекларували голови фракцій міськради Миколаєва

Юлія Бойченко
новини
У ліцеї Аркаса в Миколаєві завершили будівництво укриття, розрахованого для понад 400 учнів

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві відкрили виставку пам’яті художниці Серафими Сенкевич до її 85-річчя

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві розчищають колектор на Індустріальній — його не обслуговували 40 років

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дрони (БпЛА)

Російські дрони вдарили по дитячому садку в центрі Сум
Мадяр: втрати росіян уже 5 місяців перевищують поповнення
Україна та ЄС готують Drone Deal: Зеленський обговорив із фон дер Ляєн транш на виробництво дронів

Нова нерухомість та сотні тисяч доларів готівкою: що задекларували голови фракцій міськради Миколаєва

Вітер і дощі з грозами: якою буде погода на Миколаївщині

2 години тому

Компанія з Нью-Йоркської біржі розглядає можливість придбання Миколаївського глиноземного заводу

Головне сьогодні