«Довели до сліз», — «Парки» вкотре посварили жителів Миколаєва за вирвані квіти

Працівниця «Миколаївські парки», яку містяни довели до сліз. Скриншот: відео підприємства

У КП «Миколаївські парки» заявили, що невідомі вирвали з клумби петунії. На підприємстві стверджують, що інцидент довів одну з працівниць до сліз.

Про це йдеться в черговому відеозверненні підприємства.

Особливу увагу у відео приділили працівниці підприємства Оксані, яка від весни доглядала ці квітники. За словами комунальників, жінка щодня працювала на клумбах, а коли побачила вирвані квіти, не змогла стримати емоцій.

«Пані Оксана ще з весни власноруч доглядала ці клумби. Щодня приходила, прибирала бур’яни, раділа кожній новій квітці. Вона вкладала в них не лише сили, а й частинку своєї душі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що розмір статутного капіталу комунального підприємства «Миколаївські парки» міської ради за останні п'ять років зріс у понад сто разів й складає 100 мільйонів гривень.

Що таке внески у статутний капітал? Коли місто виділяє гроші комунальним підприємствам, це не завжди про зарплати, пальне чи прибирання вулиць. Частина бюджетних коштів заходить інакше — як внески у статутний капітал. Це гроші або майно, які громада передає КП як власник, фактично інвестуючи у його розвиток: техніку, обладнання, інфраструктуру. На відміну від дотацій чи поточних видатків, ці кошти не можна витратити довільно. Їх виділяють під конкретні рішення міської ради і конкретні потреби, у межах бюджетного року. Саме через внески у статутний капітал влада показує, які комунальні підприємства вважає важливішими, а які — другорядними.

Нагадаємо, останнім часом діяльність КП «Миколаївські парки» неодноразово опинялася в центрі уваги. Міський голова Олександр Сєнкевич критикував підприємство через неналежне утримання зелених зон, зокрема високу траву та бур’яни.

За останні кілька місяців миколаївці стали частіше скаржитися на непокошену травута бур'яни у різних частинах міста. Зокрема, біля будинків та у дворах. У КП «Миколаївські парки» відповіли, що за це відповідальні керуючі компанії та ОСББ.