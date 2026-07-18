«Бережи себе» запускає безоплатні лекції про здоров'я у прифронтових регіонах України: Миколаїв серед них

У Миколаєві проведуть лекцію про здоров'я. Ілюстративне фото медцентр Астрамедіка

Медіа про здоров'я «Бережи себе» від INSCIENCE запускає «Осередки здоров'я» — серію безоплатних офлайн-зустрічей про профілактику серцево-судинних захворювань для жителів і жительок прифронтових регіонів України. Перші події відбудуться вже 25–26 липня.

Про це повідомили у Медіа про здоров'я «Бережи себе».

Серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин смертності в Україні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (WHO), близько 67% усіх смертей в Україні пов'язані саме із серцево-судинними захворюваннями.

Війна, постійний стрес, нестабільний доступ до медичної допомоги та життя в умовах невизначеності лише підсилюють ці ризики. Саме тому сьогодні особливо важливо дбати про профілактику та знати, як підтримувати здоров'я серця і судин.

«Осередки здоров'я» — це простір, де можна отримати перевірену інформацію від лікарів і лікарок, поставити запитання, навчитися краще розуміти власний організм і сформувати корисні звички для здорового життя.

У Миколаєві та інших прифронтових містах проведуть лекцію про здоров'я. Фото: Медіа про здоров'я «Бережи себе»

Для кого створені «Осередки здоров'я»?

Проєкт насамперед орієнтований на людей віком 40+, адже саме у цьому віці ризик розвитку серцево-судинних захворювань поступово зростає.

Під час зустрічей учасники та учасниці дізнаються:

як запобігати серцево-судинним захворюванням;

які симптоми не варто ігнорувати;

які прості щоденні звички допомагають підтримувати здоров'я серця і судин.

Ініціатива буде корисною всім, хто хоче краще розуміти, як підтримувати здоров'я серця і судин, а також тим, хто дбає про здоров'я своїх рідних і близьких.

Де проходитимуть зустрічі?

Протягом наступних місяців безоплатні події відбуватимуться у п'яти містах України:

У Миколаєві та інших прифронтових містах проведуть лекцію про здоров'я. Фото: Медіа про здоров'я «Бережи себе»

Що чекає на учасників та учасниць?

Під час зустрічей відвідувачі зможуть:

послухати лекції лікарів/ок та інших експертів/ок;

дізнатися більше про профілактику серцево-судинних захворювань;

поставити запитання фахівцям;

отримати практичні поради.

Крім цього, учасники та учасниці безоплатно отримають набори для щоденного самоконтролю здоров'я. До них входитимуть електронний тонометр, пульсоксиметр, термометр, еспандер для фізичної активності, щоденник контролю артеріального тиску та інші корисні матеріали.

Організатори закликають долучатися до зустрічей та ділитися інформацією з рідними й знайомими, для яких ця ініціатива може бути актуальною.

Проєкт реалізується за підтримки Help – Hilfe zur Selbsthilfe та Програми локалізації Help (HLF), а також за фінансування Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.



