Діти військовослужбовців із Миколаївщини вирушили на відпочинок до Німеччини

Діти військових із Миколаївщини поїхали на оздоровлення до Німеччини. Фото Миколаївська ОВА

Група з 32 дітей військовослужбовців із Миколаївщини 22 липня вирушила на відпочинок та оздоровлення до міста Штаде в Німеччині. У супроводі матерів та законних представників до поїздки долучилися діти діючих військових, звільнених із полону, а також тих, хто загинув чи вважається безвісти зниклим.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Програма перебування передбачає екскурсії, відвідування зоопарку, відпочинок на річці Ельба, участь у дитячому фестивалі та зустрічі з місцевою владою і представниками української діаспори. Учасників розмістять у гостьовому будинку.

Діти військових із Миколаївщини поїхали на оздоровлення до Німеччини. Фото Миколаївська ОВА

Поїздку організували за сприяння Миколаївської обласної військової адміністрації, Генерального штабу ЦВС ЗСУ, ГО «Оберіг Миколаївщини» та за ініціативи Генерального консула України в Гамбурзі Ірини Тибінки.

За словами виконувача обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова, подібні заходи для дітей регіону проводять на регулярній основі.

Нагадаємо, що 30 дітей із Миколаївської області вирушили на відпочинок до Львівської області. Це діти українських військовослужбовців, які нині захищають країну, проходять лікування після поранень, були звільнені з полону або чиї рідні вважаються зниклими безвісти.