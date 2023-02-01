Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что санкции против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в 2022 году, не подлежат обсуждению.
Об этом говорится в сообщении МОК в Twitter.
— Санкции против государств и правительств России и Беларуси не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года, — отметили в МОК.
Так, согласно этим санкциям есть следующие запреты:
Отмечается, что опубликованное заявление МОК – это реакция на комментарии президента НОК России Станислава Позднякова о том, что россияне должны участвовать в Олимпиаде-2024 наравне со всеми.
Напомним, что николаевская спортсменка, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан подвергла критике позицию Международного олимпийского комитета, который хочет разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом.
Ранее николаевский спортсмен, олимпийский чемпион Александр Абраменко резко отреагировал на возможный допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм под нейтральным флагом.
Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.
Украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если на соревнования вернут российских и белорусских спортсменов.
Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что санкции против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в 2022 году, не подлежат обсуждению.
Об этом говорится в сообщении МОК в Twitter.
— Санкции против государств и правительств России и Беларуси не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года, — отметили в МОК.
Так, согласно этим санкциям есть следующие запреты:
Отмечается, что опубликованное заявление МОК – это реакция на комментарии президента НОК России Станислава Позднякова о том, что россияне должны участвовать в Олимпиаде-2024 наравне со всеми.
Напомним, что николаевская спортсменка, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан подвергла критике позицию Международного олимпийского комитета, который хочет разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом.
Ранее николаевский спортсмен, олимпийский чемпион Александр Абраменко резко отреагировал на возможный допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм под нейтральным флагом.
Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.
Украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если на соревнования вернут российских и белорусских спортсменов.