Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что санкции против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в 2022 году, не подлежат обсуждению.

Об этом говорится в сообщении МОК в Twitter.

— Санкции против государств и правительств России и Беларуси не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года, — отметили в МОК.

Так, согласно этим санкциям есть следующие запреты:

В России и Беларуси не могут проходить международные спортивные события, организуемые или поддерживаемые олимпийскими комитетами

На любых спортивных событиях и встречах от МОК россияне и белорусы не могут использовать свои гимны, цвета или другие символы стран.

Правительственные или государственные чиновники России и Беларуси не могут быть аккредитованы на какую-либо международную встречу или спортивное мероприятие

Отмечается, что опубликованное заявление МОК – это реакция на комментарии президента НОК России Станислава Позднякова о том, что россияне должны участвовать в Олимпиаде-2024 наравне со всеми.

Напомним, что николаевская спортсменка, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан подвергла критике позицию Международного олимпийского комитета, который хочет разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее николаевский спортсмен, олимпийский чемпион Александр Абраменко резко отреагировал на возможный допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм под нейтральным флагом.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если на соревнования вернут российских и белорусских спортсменов.