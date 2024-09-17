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Миколаївським чемпіонам та призерам Паралімпійських ігор виплатили по ₴50 та ₴100 тисяч за кожну нагороду

Миколаївським чемпіонам та призерам Паралімпійських ігор виплатили премії. Фото: міська радаМиколаївським чемпіонам та призерам Паралімпійських ігор виплатили премії. Фото: міська рада Миколаєва

Миколаївським чемпіонам та призерам Паралімпійських ігор 2024 року виплатили грошові премії по 50 тисяч та 100 тисяч гривень за кожну нагороду.

Про це свідчить відповідне розпорядження міського голови Олександра Сєнкевича.

З метою матеріального заохочення чемпіонів та призерів Паралімпійських ігор 2024 року виплатили одноразові винагороди. Гроші отримали:

  • Ігор Цвєтов (пара легка атлетика) — за дві золоті нагороди 200000
  • Анна Гонтар (параплавання) — за три бронзові нагороди 150000
  • Сергій Паламарчук (параплавання) — за дві бронзові нагороди 100000
  • Ірина Шинкарьова (паратеніс настільний)  — за бронзову нагороду 50000

Також одноразову премію отримав тренер-викладач. Віктору Деркачу за підготовку дворазового чемпіона Паралімпійських ігор 2024 року з легкої атлетики Ігоря Цвєтова  виплатили 100000 гривень.

Нагадаємо, що вручення сертифікатів на отримання грошової винагороди відбулося у суботу, 14 вересня, під час святкування Дня міста Миколаєва.

Також нагадаємо, що  миколаївський легкоатлет Ігор Цвєтов здобув другу золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, обігнавши нейтральних російських спортсменів.

Також ми повідомляли, що миколаївська спортсменка Анна Гонтар здобула третю нагороду на змаганнях з параплавання на Паралімпійських іграх-2024.

Раніше повідомлялося, що Миколаїв виплатив з міського бюджету одноразову грошову винагороду гімнастці Валерії Переметі, яка у складі Збірної України посіла сьоме місце у фіналі Олімпійських ігор з художньої гімнастики, що пройшли у Парижі. Також  за отримання ліцензії для участі у Олімпійських іграх 2024 року премію у 50 тисяч гривень отримав миколаївський стрибун у воду, майстер спорту України Данило Коновалов.

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