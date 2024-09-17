Миколаївським чемпіонам та призерам Паралімпійських ігор виплатили по ₴50 та ₴100 тисяч за кожну нагороду
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- Альона Коханчук
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12:51, 17 вересня, 2024
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Миколаївським чемпіонам та призерам Паралімпійських ігор 2024 року виплатили грошові премії по 50 тисяч та 100 тисяч гривень за кожну нагороду.
Про це свідчить відповідне розпорядження міського голови Олександра Сєнкевича.
З метою матеріального заохочення чемпіонів та призерів Паралімпійських ігор 2024 року виплатили одноразові винагороди. Гроші отримали:
- Ігор Цвєтов (пара легка атлетика) — за дві золоті нагороди 200000
- Анна Гонтар (параплавання) — за три бронзові нагороди 150000
- Сергій Паламарчук (параплавання) — за дві бронзові нагороди 100000
- Ірина Шинкарьова (паратеніс настільний) — за бронзову нагороду 50000
Також одноразову премію отримав тренер-викладач. Віктору Деркачу за підготовку дворазового чемпіона Паралімпійських ігор 2024 року з легкої атлетики Ігоря Цвєтова виплатили 100000 гривень.
Нагадаємо, що вручення сертифікатів на отримання грошової винагороди відбулося у суботу, 14 вересня, під час святкування Дня міста Миколаєва.
Також нагадаємо, що миколаївський легкоатлет Ігор Цвєтов здобув другу золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, обігнавши нейтральних російських спортсменів.
Також ми повідомляли, що миколаївська спортсменка Анна Гонтар здобула третю нагороду на змаганнях з параплавання на Паралімпійських іграх-2024.
Раніше повідомлялося, що Миколаїв виплатив з міського бюджету одноразову грошову винагороду гімнастці Валерії Переметі, яка у складі Збірної України посіла сьоме місце у фіналі Олімпійських ігор з художньої гімнастики, що пройшли у Парижі. Також за отримання ліцензії для участі у Олімпійських іграх 2024 року премію у 50 тисяч гривень отримав миколаївський стрибун у воду, майстер спорту України Данило Коновалов.