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На Миколаївщині відкрили спортзал для адаптивного спорту

У Вознесенську відкрили новий спортивний зал для адаптивного спорту, фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську відкрили новий спортивний зал для адаптивного спорту, фото: Вознесенська міська рада

У Вознесенську відкрили новий спортивний зал для адаптивного спорту.

Як повідомляє пресслужба Вознесенської міської ради, зала  спрямована на підтримку людей з фізичними порушеннями.

«Мета проєкту: надати можливість людям з фізичними порушеннями активно займатися спортом, покращувати здоров’я та соціалізуватися. Основні особливості нового спортивного залу: для ветеранів заняття будуть безкоштовними, а для інших учасників доступні абонементи за вигідними умовами», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає пресслужба комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва», спортзал відкрито завдяки фінансовій підтримці USAID (незалежне агентство федерального уряду США, – прим.) у рамках проєкту «Соціальне підприємництво у Миколаєві».

Нагадаємо, на утримання Центрального міського стадіону у Миколаєві бюджетом 2025 року планують передбачити 19 мільйонів 92 тисячі гривень. Зазначимо, що комунальна установа «Центральний міський стадіон» включає у себе не лише безпосередньо стадіон по вулиці Спортивна, а також і спорткомплекс «Зоря» з басейном та стадіон «Юність».

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