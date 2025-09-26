Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи-2025

Ярослава Магучіх виграла найбільший континентальний старт сезону — Євро-2025 у приміщенні. Фото: Ulf Schiller/athletix.ch

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до списку номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи у 2025 році.

Про це повідомляє European Athletics.

Цього сезону Магучіх здобула третє поспіль «золото» чемпіонату Європи в приміщенні та перемогла у стрибках у висоту на командному Євро-2025 у Мадриді. Крім того, вона виборола дві бронзові медалі чемпіонатів світу — на відкритому повітрі та в приміщенні, а також здобула «срібло» у фіналі Діамантової ліги.

Минулого року спортсменка вже була визнана найкращою легкоатлеткою Європи на церемонії Golden Tracks-2024. Тепер вона має шанс повторити успіх.

Переможницю визначатимуть за результатами голосування уболівальників, національних федерацій, журналістів та експертів European Athletics.

Серед інших претенденток на звання:

Надя Баттоклетті (Італія)

Фемке Бол (Нідерланди)

Джорджия Гантер Белл (Велика Британія)

Дітаджі Камбунджі (Швейцарія)

Кейт О’Коннор (Ірландія)

Марія Перес (Іспанія)

Джессіка Схілдер (Нідерланди)

Тіна Шутей (Словенія)

Йорінде ван Клінкен (Нідерланди)

Ім’я переможниці оголосять 25 жовтня на церемонії Golden Tracks. Проголосувати можна за посиланням.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх посіла перше місце у фіналі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2024. Вона принесла Україні пʼяту медаль на цьогорічних Іграх.

Також Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виборола золото Олімпіади-2024передала 500 тисяч гривень на допомогу пораненим бійцям «Азову».