Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи-2025
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
18:06, 26 вересня, 2025
-
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до списку номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи у 2025 році.
Про це повідомляє European Athletics.
Цього сезону Магучіх здобула третє поспіль «золото» чемпіонату Європи в приміщенні та перемогла у стрибках у висоту на командному Євро-2025 у Мадриді. Крім того, вона виборола дві бронзові медалі чемпіонатів світу — на відкритому повітрі та в приміщенні, а також здобула «срібло» у фіналі Діамантової ліги.
Минулого року спортсменка вже була визнана найкращою легкоатлеткою Європи на церемонії Golden Tracks-2024. Тепер вона має шанс повторити успіх.
Переможницю визначатимуть за результатами голосування уболівальників, національних федерацій, журналістів та експертів European Athletics.
Серед інших претенденток на звання:
-
Надя Баттоклетті (Італія)
-
Фемке Бол (Нідерланди)
-
Джорджия Гантер Белл (Велика Британія)
-
Дітаджі Камбунджі (Швейцарія)
-
Кейт О’Коннор (Ірландія)
-
Марія Перес (Іспанія)
-
Джессіка Схілдер (Нідерланди)
-
Тіна Шутей (Словенія)
-
Йорінде ван Клінкен (Нідерланди)
Ім’я переможниці оголосять 25 жовтня на церемонії Golden Tracks. Проголосувати можна за посиланням.
Нагадаємо, що Ярослава Магучіх посіла перше місце у фіналі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2024. Вона принесла Україні пʼяту медаль на цьогорічних Іграх.
Також Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виборола золото Олімпіади-2024передала 500 тисяч гривень на допомогу пораненим бійцям «Азову».
