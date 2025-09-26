  • пʼятниця

    26 вересня, 2025

  • 15.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 26 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 15.9° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи-2025

Ярослава Магучіх виграла найбільший континентальний старт сезону — Євро-2025 у приміщенні. Фото: Ulf Schiller/athletix.chЯрослава Магучіх виграла найбільший континентальний старт сезону — Євро-2025 у приміщенні. Фото: Ulf Schiller/athletix.ch

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до списку номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи у 2025 році.

Про це повідомляє European Athletics.

Цього сезону Магучіх здобула третє поспіль «золото» чемпіонату Європи в приміщенні та перемогла у стрибках у висоту на командному Євро-2025 у Мадриді. Крім того, вона виборола дві бронзові медалі чемпіонатів світу — на відкритому повітрі та в приміщенні, а також здобула «срібло» у фіналі Діамантової ліги.

Минулого року спортсменка вже була визнана найкращою легкоатлеткою Європи на церемонії Golden Tracks-2024. Тепер вона має шанс повторити успіх.

Переможницю визначатимуть за результатами голосування уболівальників, національних федерацій, журналістів та експертів European Athletics.

Серед інших претенденток на звання:

  • Надя Баттоклетті (Італія)

  • Фемке Бол (Нідерланди)

  • Джорджия Гантер Белл (Велика Британія)

  • Дітаджі Камбунджі (Швейцарія)

  • Кейт О’Коннор (Ірландія)

  • Марія Перес (Іспанія)

  • Джессіка Схілдер (Нідерланди)

  • Тіна Шутей (Словенія)

  • Йорінде ван Клінкен (Нідерланди)

Ім’я переможниці оголосять 25 жовтня на церемонії Golden Tracks. Проголосувати можна за посиланням.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх посіла перше місце у фіналі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2024. Вона принесла Україні пʼяту медаль на цьогорічних Іграх.

Також Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виборола золото Олімпіади-2024передала 500 тисяч гривень на допомогу пораненим бійцям «Азову».

Останні новини про: Спорт

Миколаївські гімнастки вибороли 11 медалей на всеукраїнському турнірі
Параплавець з Миколаєва виборов бронзу на Чемпіонаті світу
Миколаївські фехтувальники вибороли медалі на юніорському чемпіонаті України
Реклама

Читайте також:

новини

Сесія у Первомайську: депутати скаржились на харчування в школах, а мер на переселенців, які не хочуть працювати

Альона Коханчук
новини

«Відновили покрівлю, готуємось облаштовувати укриття», — в UNOPS розповіли, що задоволені ходом відбудови ліцею Аркаса

Аліса Мелік-Адамян
новини

Майже 36 тисяч мешканців Миколаївщини заборгували за комунальні послуги

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
новини

В Укроборонпромі збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Миколаївські фехтувальники вибороли медалі на юніорському чемпіонаті України
Параплавець з Миколаєва виборов бронзу на Чемпіонаті світу
Миколаївські гімнастки вибороли 11 медалей на всеукраїнському турнірі

Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку

Сесія у Первомайську: депутати скаржились на харчування в школах, а мер на переселенців

2 години тому

В Одесі затримали доцентку університету, її підозрюють у шпигунстві для РФ

Головне сьогодні