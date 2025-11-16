  • неділя

Клуб

У Миколаєві відбулася спартакіада пам’яті Олександра Яцунського: понад 600 спортсменів взяли участь у змаганнях

Спартакіада пам’яті Олександра Яцунського у Миколаєві. Фото: Управління у справах спорту ММРСпартакіада пам’яті Олександра Яцунського у Миколаєві. Фото: Управління у справах спорту ММР

У Миколаєві з 14 по 17 листопада відбулася спартакіада пам’яті Олександра Яцунського, у якій взяли участь понад 640 спортсменів. Змагання пройшли на різних спортивних локаціях міста.

Як повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради, Олександр Яцунський — Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня та багаторічний завідувач кафедри фізичного виховання та спорту. Його внесок у розвиток миколаївського спорту є значним, а пам’ять про нього продовжує надихати молодих спортсменів. Спартакіада стане щорічною.

Бокс

На базі СДЮСШОР №6 відбувся турнір з боксу, під час якого вихованці школи здобули 13 нагород.

  • Перше місце посіли: Олександр Черняєв, Муса Гусейнов, Анатолій Малоок, Платон Ісаков, Ніджат Нусейнов, Данило Белануца, Тимур Шавокін.
  • Друге місце посіли: Кирило Царапора, Андрій Чернявський, Сергій Кравчук, Артем Волошенюк, Станіслав Полтавський, Вадим Самборський.

Тренери: Володимир Букалов, Олександр Трондін, Віталій Бакалець, Олексій Капацина.

Футзал

На базі КДЮСШ «Олімп» відбувся турнір з футзалу серед дітей 2014–2018 років народження. Перше місце виборола команда «Олімп-1».

Тренери: Олександр Максименко та Олег Позняк.

Фехтування

На базі МСДЮСШОР пройшли змагання з фехтування, під час яких визначили переможців у кількох вікових категоріях.

Настільний теніс

У КДЮСШ «Перемога» відбулися змагання з настільного тенісу. Спортсмени здобули 12 медалей.

  • Перше місце посіли: Анастасія Коваль, Кіра Стрижикова, Ілля Волобоєв, Артем Солодовниченко.
  • Друге місце посіли: Марія Тайхриб, Анастасія Дідняк, Артем Головенко, Владислав Колесник.
  • Третє місце посіли: Дарія Киковська, Анастасія Коваль, Денис Шевцов, Давид Пінчук.

Волейбол

Вікова категорія 2009–2010 років народження:

  • Перше місце — КДЮСШ «Перемога».
  • Друге місце — ДЮСШ-5.

Вікова категорія 2011 рік народження та молодші:

  • Перше місце — ДЮСШ-5.
  • Друге місце — КДЮСШ «Перемога».

Вікова категорія 2012 рік народження та молодші:

  • Перше місце — ДЮСШ-5.
  • Друге місце — КДЮСШ «Перемога».

Кікбоксинг

Спортсменки КДЮСШ «Олімп» здобули 11 нагород.

  • Поліна Бровко: перше місце у дисципліні «жорсткий стиль без зброї» та перше місце у дисципліні «зі зброєю».
  • Поліна Алтухова: перше місце у дисципліні «жорсткий стиль без зброї» та друге місце у дисципліні «зі зброєю».
  • Анастасія Алтухова: перше місце у дисципліні «жорсткий стиль без зброї» та перше місце у дисципліні «зі зброєю».
  • Олеся Голубоцька: друге місце у дисципліні «жорсткий стиль без зброї».
  • Ангеліна Цуканова: друге місце у дисципліні «жорсткий стиль без зброї» та друге місце у дисципліні «зі зброєю».
  • Анастасія Педоренко: третє місце у дисципліні «жорсткий стиль без зброї» та третє місце у дисципліні «зі зброєю».
Спартакіада пам’яті Олександра Яцунського у Миколаєві. Фото: Управління у справах спорту ММРСпартакіада пам’яті Олександра Яцунського у Миколаєві. Фото: Управління у справах спорту ММР
Нагадаємо, раніше миколаївські фехтувальники здобули призові місця на кадетському чемпіонаті України з фехтування на рапірах, який відбувся 8 листопада у Львові.

новини

«Знали про треш, який відбувався, і нічого не робили», — директор НАБУ заявив, що усім силовикам були відомі схеми в енергетиці

новини

Деякий «Алі-Баба» проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП, — прокурор Клименко

новини

На Миколаївщині більше 800 підприємств відновили роботу за час повномасштабної війни

новини

Близько половини Миколаївського району оснастили протидроновими сітками, — ОВА

новини

Від фінансової підтримки до безоплатної оренди: аграрії Миколаївщини отримали $5,5 млн міжнародної підтримки у 2025 році

