У Миколаєві відбулася спартакіада пам’яті Олександра Яцунського: понад 600 спортсменів взяли участь у змаганнях
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
22:18, 16 листопада, 2025
-
У Миколаєві з 14 по 17 листопада відбулася спартакіада пам’яті Олександра Яцунського, у якій взяли участь понад 640 спортсменів. Змагання пройшли на різних спортивних локаціях міста.
Як повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради, Олександр Яцунський — Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня та багаторічний завідувач кафедри фізичного виховання та спорту. Його внесок у розвиток миколаївського спорту є значним, а пам’ять про нього продовжує надихати молодих спортсменів. Спартакіада стане щорічною.
Бокс
На базі СДЮСШОР №6 відбувся турнір з боксу, під час якого вихованці школи здобули 13 нагород.
- Перше місце посіли: Олександр Черняєв, Муса Гусейнов, Анатолій Малоок, Платон Ісаков, Ніджат Нусейнов, Данило Белануца, Тимур Шавокін.
- Друге місце посіли: Кирило Царапора, Андрій Чернявський, Сергій Кравчук, Артем Волошенюк, Станіслав Полтавський, Вадим Самборський.
Тренери: Володимир Букалов, Олександр Трондін, Віталій Бакалець, Олексій Капацина.
Футзал
На базі КДЮСШ «Олімп» відбувся турнір з футзалу серед дітей 2014–2018 років народження. Перше місце виборола команда «Олімп-1».
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Тренери: Олександр Максименко та Олег Позняк.
Фехтування
На базі МСДЮСШОР пройшли змагання з фехтування, під час яких визначили переможців у кількох вікових категоріях.
Настільний теніс
У КДЮСШ «Перемога» відбулися змагання з настільного тенісу. Спортсмени здобули 12 медалей.
- Перше місце посіли: Анастасія Коваль, Кіра Стрижикова, Ілля Волобоєв, Артем Солодовниченко.
- Друге місце посіли: Марія Тайхриб, Анастасія Дідняк, Артем Головенко, Владислав Колесник.
- Третє місце посіли: Дарія Киковська, Анастасія Коваль, Денис Шевцов, Давид Пінчук.
Волейбол
Вікова категорія 2009–2010 років народження:
- Перше місце — КДЮСШ «Перемога».
- Друге місце — ДЮСШ-5.
Вікова категорія 2011 рік народження та молодші:
- Перше місце — ДЮСШ-5.
- Друге місце — КДЮСШ «Перемога».
Вікова категорія 2012 рік народження та молодші:
- Перше місце — ДЮСШ-5.
- Друге місце — КДЮСШ «Перемога».
Кікбоксинг
Спортсменки КДЮСШ «Олімп» здобули 11 нагород.
- Поліна Бровко: перше місце у дисципліні «жорсткий стиль без зброї» та перше місце у дисципліні «зі зброєю».
- Поліна Алтухова: перше місце у дисципліні «жорсткий стиль без зброї» та друге місце у дисципліні «зі зброєю».
- Анастасія Алтухова: перше місце у дисципліні «жорсткий стиль без зброї» та перше місце у дисципліні «зі зброєю».
- Олеся Голубоцька: друге місце у дисципліні «жорсткий стиль без зброї».
- Ангеліна Цуканова: друге місце у дисципліні «жорсткий стиль без зброї» та друге місце у дисципліні «зі зброєю».
- Анастасія Педоренко: третє місце у дисципліні «жорсткий стиль без зброї» та третє місце у дисципліні «зі зброєю».
Нагадаємо, раніше миколаївські фехтувальники здобули призові місця на кадетському чемпіонаті України з фехтування на рапірах, який відбувся 8 листопада у Львові.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.