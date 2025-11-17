Миколаївський борець Султанов став чемпіоном України серед U20

Кубок України U20 з греко-римської боротьби. Фото: Управління у справах спорту ММР

Миколаївський спортсмен Максут Султанов став чемпіоном Кубка України U20 з греко-римської боротьби.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Турнір відбувся у Києві з 14 по 16 листопада та зібрав 127 учасників із різних регіонів країни. Максут Султанов, вихованець Школи вищої спортивної майстерності та тренера Олега Баламутова, посів перше місце у ваговій категорії 63 кілограми.

Окрім індивідуальної перемоги, збірна команда Миколаївської області за результатами Кубка України увійшла до трійки найкращих, посівши третє місце.

