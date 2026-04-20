Тенісний турнір «Майбутні зірки 1» відбувся у Миколаєві
- Кристина Леонова
22:33, 20 квітня, 2026
У Миколаєві на базі спортивного комплексу «Спартак» провели тенісний турнір серед спортсменів віком до 16 років.
Про це повідомив директор тенісних кортів «Спартак» Марк Коноваленко.
Зазначається, що змагання відбулися 18 квітня у парному та змішаному розрядах серед спортсменів до 16 років і молодших. У турнірі змагалися 30 вихованців Миколаївської обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи.
— Юні спортсмени продемонстрували належний рівень підготовки, технічну майстерність і прагнення до перемоги, — зазначив Марк Коноваленко.
Він додав, що під час заходу за підтримки Миколаївської обласної військової адміністрації вихованці відділення тенісу отримали спортивний інвентар на суму понад 80 тисяч гривень.
— Отримане обладнання плануємо використати для покращення умов тренувального процесу та підвищення якості підготовки юних спортсменів, — каже директор тенісних кортів.
Нагадаємо, перша ракетка України, спортсменка з Одеси Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру Indian Wells Open, вона перемогла у чвертьфіналі другу ракетку світу Ігу Швьонтек.
