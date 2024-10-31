«Скільки є заклад, стільки ми й терпимо». Як попри війну музичний коледж у Миколаєві навчає студентів мистецтва

Миколаївський коледж музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Миколаївський коледж музичного мистецтва вже понад 120 років виховує майбутнє культурної нації. Однак попри таку важливу місію коледж вже багато років щоденно стикається з такими проблемами як: відсутність сучасних музичних інструментів та нестача грошей на ремонт історичної будівлі закладу. А з початком війни до цього переліку додалися обстріли та дистанційне навчання.

Як коледж пережив обстріл та продовжує навчати своїх студентів мистецтву, чи варто чекати на реконструкцію історичної будівлі закладу та чому третій корпус коледжу перетворився на руїни у самому центрі Миколаєва — читайте у матеріалі «МикВісті».

Коледж вимушено скорочує місця для вступників

Зараз у коледжі музичного мистецтва навчається 205 студентів, розповів директор навчального закладу Анатолій Сирота. Це піаністи, струнники, духовики, хормейстери, народники, класики та джазмени. Все навчання у коледжі — безкоштовне.

«Ми готуємо музичну еліту нашого суспільства. Вона пропагує якісь норми життя, пропагує щось прекрасне», — каже він.

Директор коледжу музичного мистецтва Анатолій Сирота, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Наразі 70% студентів навчається саме у Миколаєві, для цього у закладі облаштували найпростіше укриття. А решта — або за кордоном, або в інших областях України. Тому у коледжі організували змішаний формат навчання: онлайн та офлайн.

Однак кількість вступних місць у коледж з 2025 року планують зменшити, сказав Анатолій Сирота. Насамперед це пов'язано з тим, що фінансування закладу залишається на довоєнному рівні, а навантаження на викладачів збільшується через зміну навчальних планів.

«До війни ми щорічно приймали 70 студентів. Минулого року ми взяли 70, а цього — 60. Трохи зменшилась кількість. Але для нас це не страшно. Адже у нас змінилися навчальні плани і зараз навчальний процес потребує більших витрат на кожного студента. Тому я навіть прийняв таке рішення на наступний рік, щоб трохи зменшити план набору. Це для того, щоб нам вистачало коштів. Тому у наступному році будемо приймати не 70 студентів, а 67. А у 2026 році не 67 студентів, а 65. Трохи йдемо шляхом скорочення контингенту», — сказав Анатолій Сирота.

Один з кабінетів коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

До прикладу, наразі на одного учня припадає три викладачі одночасно, пояснив директор коледжу. Заняття зазвичай відбуваються індивідуально в окремих невеликих для цього аудиторіях.

«В нас один студент і на нього три викладачі. Це одноразово і одночасно. Є викладач, концертмейстер та ілюстратор. Тобто три викладачі, три заробітні плати на одного студента. Це дуже дороговартісне навчання», — пояснив директор.

Індивідуальне заняття у коледжі музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

На місяць фонд заробітної плати коледжу складає близько 1 мільйона гривень, а фінансується заклад з обласного бюджету, додав він. Загалом у коледжі працює 100 викладачів.

«Спеціалісти є. То велика цінність для нашої області, що сформований такий колектив. От такого колективу ні в якому закладі більше немає. Всі ці люди пройшли великий мистецький шлях, і вони працюють саме тут», — каже директор закладу.

Жодного рояля за останні 50 років

Водночас, вважає директор коледжу, у Миколаївській області приділяють «недостатньо уваги розвитку музичного мистецтва». До прикладу, у коледжі довгий час не оновлювали інструменти й наразі викладачі та студенти використовують ті, що були виготовлені ще за радянських часів, додав Анатолій Сирота.

«Жодного рояля за останні мінімум 50 років не купили. Неможливо ж весь час, все життя ходити без взуття, без штанів, без одягу. А грошей немає — не дають. Інструменти у нас всі ще з радянських часів, а за часи незалежності України грошей немає. Не дають коштів на інструменти. Все музичне суспільство, воно бідне. Що казати, якщо навіть наша філармонія не має ні приміщень, нічого. І ми отак от», — каже він.

Піаніно коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Тому викладачі власними силами купують нові інструменти, щоб «на нормальному рівні підтримувати навчання», каже музикант та завідувач відділу «Музичне мистецтво естради» коледжу музичного мистецтва Володимир Алексєєв. «Було б класно, якби була в цьому підтримка», додав він.

Музикант та завідувач відділу «Музичне мистецтво естради» коледжу музичного мистецтва Володимир Алексєєв, квітень 2023 року, фото «МикВісті»

Коледж відновили через рік після обстрілу

У 2022 році будівля закладу постраждала від російського обстрілу — там було пошкоджено дах та вибито вікна. Спочатку керівництво та викладачі коледжу власними силами намагались усунути наслідки ворожого удару: закладали дах закладу шифером, шматками заліза та матрацами, розповів директор коледжу.

«Ми більше року чекали, поки нам дадуть гроші. Воно протікало, пошкодило кабінети. Ми самостійно все якось ховали, захищали — поки не дали капітальне фінансування і не перекрили», — каже директор коледжу Анатолій Сирота.

Відремонтований дах та замінені вікна після обстрілу коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Відремонтований дах та замінені вікна після обстрілу коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Кошти на заміну вікон та ремонт даху виділили з обласного бюджету. Ці роботи коштували 2,8 мільйона гривень. Замовником ремонту тоді був департамент архітектури Миколаївської обласної військової адміністрації.

«Надалі ми намагаємось робити щось самостійно. У нас є працівники, які вміють трохи штукатурити і ми підтримуємо стан будівлі. Тому що я не чекаю під час війни, щоб нам дали гроші на фасади, то не найголовніше. Головне, що в нас фінансують навчальний процес — це зарплата, стипендії», — каже Анатолій Сирота.

Миколаївський коледж музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Ремонт історичного фасаду коледжу «не на часі»

Ще до повномасштабної війни заклад потребував ремонту фасаду. У квітні 2021 році на цю проблему звернув увагу радник голови Миколаївської обласної військової адміністрації, музикант та викладач коледжу музичного мистецтва Володимир Алексєєв. Він розповів, що вже 17 років місцева влада лише дає обіцянки відремонтувати будівлю, а вона продовжує руйнуватися.

Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Станом на сьогодні ситуація з фасадом навчального закладу не змінилася, розповів «МикВісті» Володимир Алексєєв. На реконструкцію фасаду будівлі, каже він, потрібна сума у розмірі близько 100 тисяч доларів (4,2 мільйона гривень, — прим.). Таку вартість ще до повномасштабної війни прорахувала компанія, яка спеціалізується на фасадному оздобленні.

«Це була комерційна пропозиція. Вони навіть були готові зробити це за свої кошти. Але це було ще за минулих очільників області й тоді, на жаль, вони не домовилися. А потім ця компанія, наскільки я знаю, вийшла з миколаївського ринку. Але всі прорахунки і весь проєкт залишилися. І цифра досі є близькою до цієї», — сказав Володимир Алексєєв.

Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Наразі актуального проєкту реставрації будівлі коледжу немає, повідомили «МикВісті» у департаменті архітектури та містобудування Миколаївської обласної військової адміністрації. Там кажуть, що попередній проєкт застарів й, можливо, доведеться замовляти новий.

«Проєкт розробили ще приблизно у 2016 році, але більш точної дати у нас немає. Враховуючи зміни у чинних державних будівельних нормах, його використання з метою коригування скоріш за все економічно недоцільно. Потрібно замовляти новий проєкт», — сказали там.

Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Хоча у серпні 2021 року заступник очільника ОВА з питань культури Юрій Гранатуров обіцяв, що у 2022 році буде розроблено проєктно-кошторисну документацію з реконструкції історичної будівлі коледжу. Тоді він стверджував, що роботи з реконструкції відбуватимуться у дві черги — ремонт старого корпусу та реконструкція історичної будівлі установи. Гроші на це в ОВА збиралися шукати у Державному фонді регіонального розвитку або «вибивати» через програми «Великого будівництва» та «Великої реставрації».

Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Наразі коштів на реставрацію фасаду в обласному бюджеті наразі також немає, повідомили у департаменті архітектури. Єдиний можливий варіант сьогодні, кажуть там, — фінансування робіт міжнародними донорами.

«В умовах воєнного стану та бойових дій це питання наразі не на часі. Тобто вирішення питання реставрації коледжу наразі можливе за умови ініціативи донорів. ДФРР або програми «Велике будівництво» та «Велика реставрація» наразі не фінансуються», — додали в ОВА.

Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Керівництво закладу з розумінням ставиться до того, що під час війни їм не виділяють кошти на ремонт фасаду. Хоча не приховує, що й до цього питанню не приділяли достатньої уваги.

«Реконструкції ніякої не робиться, але ми з розумінням ставимося до цього. Зараз війна і, безумовно, всі сили треба спрямовувати на інше. То ми можемо трохи потерпіти. Але ми терпимо не тільки ці роки, що з 22-го. От скільки є заклад, стільки ми й терпимо. Завжди немає коштів, ніколи немає коштів: і 20 років тому не було, і 30 років тому не було», — каже директор коледжу Анатолій Сирота.

Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Такої ж думки музикант та викладач коледжу Володимир Алексєєв: «Фасад, звичайно, це чудово. Було б круто це зробити, але ми всі розуміємо, що ці гроші зараз краще витратити на потреби Збройних Сил України. Ми усі в здоровому глузді і розуміємо пріоритети».

Коледжу потрібен внутрішній ремонт корпусу

Однак важливішим за реставрацію фасаду коледжу є питання внутрішнього ремонту будівлі, каже музикант та викладач коледжу Володимир Алексєєв.

«Якщо казати про велику перспективу, то, звісно, спочатку потрібно зробити середину, збільшити велику залу. На даний момент потреба у цьому є. В місті досі немає такого, скажімо так, невеликого якісного камерного залу. Тому було б логічно спочатку зробити усі ці роботи всередині, а потім вже робити фасад», — пояснив він.

Велика зала Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

У різні часи з обласного бюджету профінансували розробку трьох різних проєктів на реконструкцію будівлі коледжу всередині, каже Володимир Алексєєв. Однак наразі будь-який з них потребує коригування, а на це потрібні додаткові кошти та розуміння джерел фінансування безпосередньо ремонту будівлі.

«Було вже три проєкти на роботи всередині, які в різні часи оплачувала обласна рада. Але усі вони вже втратили актуальність. Тобто що ми маємо? Ми маємо проєкти, які треба перераховувати. І на це знову треба виділяти кошти, витрачати час. І зробити це в черговий четвертий раз, коли немає передбаченого фінансування, здається, що це буде нелогічно», — сказав Володимир Алексєєв.

Фасад історичної будівлі корпусу Миколаївського коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Третій корпус коледжу поступово зникає у самому центрі Миколаєва

Поряд з двома корпусами коледжу, які потребують реконструкції фасаду та ремонту внутрішніх приміщень, знаходиться ще одна будівля закладу. Це третій корпус коледжу за адресою Соборна, 10а, який ще понад 20 років тому обміняли на корпус за адресою проспект Центральний, 75, де наразі знаходиться вже непрацююча таверна «Докер».

Третій корпус коледжу коледжу музичного мистецтва, що поступово зникає у самому центрі Миколаєва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Після передачі корпус обіцяли відремонтувати. Це мала б бути триповерхова будівля з повноцінним бомбосховищем, спортивною залою та великою концертною залою, каже директор коледжу Анатолій Сирота. Однак на сьогодні корпус «зруйнований часом», додав він.

Третій корпус коледжу коледжу музичного мистецтва, що поступово зникає у самому центрі Миколаєва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Будівля знаходиться в аварійному стані: з трьох поверхів корпусу там залишились лише перекриття першого поверху, а територія всередині заросла травою. Цей корпус наразі огороджений будівельним парканом та потребує капітальної відбудови, каже директор коледжу.

Третій корпус коледжу коледжу музичного мистецтва, що поступово зникає у самому центрі Миколаєва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Третій корпус коледжу коледжу музичного мистецтва, що поступово зникає у самому центрі Миколаєва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Третій корпус коледжу коледжу музичного мистецтва, що поступово зникає у самому центрі Миколаєва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Третій корпус коледжу коледжу музичного мистецтва, що поступово зникає у самому центрі Миколаєва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Для його відбудови «треба вкласти дуже багато грошей», каже Володимир Алексєєв. Адже земельна ділянка, де розташований корпус, має погану геологію, а капітальну відбудову потрібно починати з влаштування фундаменту, додав він.

Водночас через відсутність двох верхніх поверхів корпусу руйнується суміжна з ним стіна другого корпусу. Як наслідок — під час дощів вона протікає та руйнує працюючі кабінети коледжу.

Суміжна стіна між корпусами коледжу коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Суміжна стіна між корпусами коледжу коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Суміжна стіна між корпусами коледжу коледжу музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Директор коледжу вважає, що звернення до обласної влади не допоможе вирішити цю проблему, тому звернувся за підтримкою до спеціалізованої компанії і сподівається, що коледжу допоможуть відремонтувати суміжну між корпусами стіну.

«Я звернувся, але, будемо казати, поки неофіційно до будівельників, які ремонтують зараз все те, що пошкоджене за час війни. Можливо, і нас туди якось включать. Самостійно ми нічого не можемо зробити», — каже директор.

Миколаївський коледж музичного мистецтва, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Наразі ситуація з корпусами Миколаївського коледжу музичного мистецтва залишається невизначеною. Поки третій корпус закладу продовжує зникати на очах, головний — потребує фінансової уваги обласної влади. Щоб вирішити ці проблеми потрібні дві кардинально різні суми коштів, однак в обох випадках на сьогодні в обласному бюджеті їх немає. Єдиним можливим варіантом в обласній військовій адміністрації називають фінансування робіт коштом міжнародних донорів.

Юлія Бойченко, «МикВісті»