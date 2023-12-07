Адміністрація Заводського району Миколаєва замовила ремонт внутрішньоквартального проїзду біля одного з будинків за 1,2 мільйони гривень. Роботи мають виконати до 25 грудня.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Ремонтні роботи проводитимуться вздовж будинку №71 по вулиці 2 Слобідська у Заводському районі.

Варто зазначити, що закупівля проводилась без застосування електронного аукціону. Це вже друга спроба, адже у листопаді через відсутність пропозицій адміністрація району скасувала торги.

С другої спроби договір було підписано з ТОВ «Новатор», яке зареєстроване у Миколаєві більше 8 років тому. Керівником організації є Олег Овсянко. Підприємство займається вантажними перевезеннями, утилізацією деяких видів відходів, будівництво доріг і автострад та іншим.

За ремонт внутрішньоквартального проїзду підряднику сплатять 1 мільйон 282 тисячі 355 гривень. До 25 грудня ТОВ має зняти старе асфальтне покриття та бордюри, а після улашиувати нове. Також передбачено облаштування каналізаційних колодязів.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив відмінити торги на прибирання шину Заводському районі міста, які до доріг навесні зносили миколаївці. Як відомо, торги на закупівлю послуги з прибирання та утилізації зношених автомобільних гумових шин оголосили 10 серпня. Вже навіть було оголошено переможця — ТОВ «Новотор», яке запропонувало за свої послуги 515 тисяч гривень.

Нагадаємо, що адміністрація Заводського району Миколаєва витратить ще 1,5 мільйони гривень на ремонт 18 майданчиків під контейнери для збору ТПВ.