Видання «Слідство.Інфо» проаналізувало закупівлі управлінням освіти холодильників для дитячих садочків та шкіл міста та заявило про спробу завищення вартості техніки майже вдвічі.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Слідство.Інфо», пишуть «НикВести».

Так, на початку грудня 2023 року управління освіти Миколаївської міської ради оголосило тендер на 2,8 мільйона гривень на постачання 88 холодильників BEKO RCNA420SX та 61 праски Prime Technics PTI 2668 FY.

В угоді яку управління уклало з підрядником вартість одного холодильника складає понад 30 тисяч гривень, праски — 1 850 гривень. У той час коли на офіційному сайті виробників техніки її вартість значно нижча.

— У агрегаторі цінових пропозицій на різну техніку вартість на BEKO RCNA420SX коливається від 16 і до 23 тисяч гривень, а на офіційному сайті виробника цей холодильник продається за 18,1 тисяч гривень. А одну праску освітяни купують по 1850 гивень, коли в агрегаторі цінових пропозицій вартість праски коливається від 1138 гривень і до 1560 гривень, — йдеться в повідомленні.

У тендері приймав участь лише один приватний підприємець Сергій Тесьолкін, з яким управління освіти і підписало угоду на 2,8 мільйони гривень.

На наступний день після її укладання, замовник уклав додаткову угоду. Тепер підрядник мав поставити усього 23 холодильника зазначеної моделі та ще 65 холодильників BEKO RCNA420SX. Однак вартість техніки в угоді не змінилася.

За даними журналістів, за таких обставин, лише переплата за холодильники могла скласти 1,1 мільйон гривень бюджетних коштів.

Згодом замовник домовився з постачальником про зниження вартості до 22,5 тисяч гривень. Як пояснив представник тендерного комітету управління освіти Миколаївської міськради Роман Кецкало, ціну знизили, тому що цією справою могли зацікавитися журналісти або правоохоронці.

Після спілкування з журналістами «Слідства.Інфо» була укладена ще одна угода, де вартість холодильників вже склала 22 тисячі гривень. Таким чином Миколаївська міськрада уникнула переплату в 764 тисячі гривень.

Роман Кецкало також пояснив, що вартість холодильників вплинула доставка техніки з інших міст, а також небажання великих постачальників співпрацювати з державними замовниками на умовах післяплати.

«Під час підготовки тендеру я розсилав листи цим компаніям, але не отримав відповіді, а коли їм зателефонував, то мені сказали, що вони не готові працювати на умовах післяплати. Мало хто хоче везти в місто товари з інших міст та ще й розвозити товари по навчальних закладах, — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно видання «Наші гроші» проаналізувало тендер на реставрацію Миколаївської гімназії №2 вартістю понад 146 мільйонів гривень та заявило про завищення цін у кошторисі. За даними видання, у кошторис реставрації гімназії внесли коштовні сповіщувачі та шпаклівку.

Раніше видання «Наші гроші» проаналізувало закупівлі Департаменту містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю 836 мільйонів гривень, та заявило, що ціни завищені у 2-3 рази. Голова ОВА Віталій Кім, у свою чергу, пообіцяв відзвітувати за кожну витрачену копійку.