Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов

Повернення Донбасу для України стане складнішим ніж повернення Криму через наявність безперервної лінії постачання, до якої можуть мати доступ російські війська з будь-якого напрямку.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

«Я думаю, що Донбас буде важче повернути. Тому що там є безперервна лінія постачання, їхні війська можуть отримати доступ до неї з будь-якого боку. Всі, хто колись володів Кримом, голосно і чітко заявляли, що Крим - це неприступна фортеця, і абсолютно всі втратили цю фортецю. Так само, як Україна десять років тому», — заявив він.

Кирило Буданов зазначив, що на сьогодні росіяни все ж мають доступ до Криму через сухопутний коридор.

«Кримський міст ще стоїть, але жити йому залишилося недовго. Необхідно вирішити два стратегічні завдання: відрізати сухопутний коридор і зруйнувати Кримський міст. Решта — лише питання часу. Півострів буде повернуто. З Донбасом складніше», — заявив він.

За словами начальника ГУР, Росія не наважиться використати ядерну зброю, якщо втратить Крим.

«Ті, хто побоюється ескалації, кажуть, що якщо Росія зрозуміє, що втратить Крим, то може почати ядерну ескалацію. Ви очікуєте, що я закричу «ай», коли почую ці слова? Приводів для застосування ядерної зброї було вже дуже багато, можливо, десятки. І що з того? У російській доктрині ядерна зброя розглядається як «засіб стримування». Це те, чого всі бояться і на чому всі спекулюють», — зазначив Кирило Буданов.

Він підкреслив, що для Росії застосування ядерної зброї обійдеться набагато дорожче, ніж її незастосування.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

У вересні російські загарбники встановили на Кримському мосту новий проліт, який впав після атаки надводних дронів під час спецоперації.

Зазначимо, що чотири нідерландські компанії за рішенням прокуратури мають сплатити штраф на загальну суму 160 тисяч євро за сприяння у будівництві мосту з Росії в окупований Крим через Керченську протоку. Крім того, вісім осіб отримали громадські роботи від 20 до 60 годин.