Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «НикВести»

Американська компанія Tetra Tech, що отримує фінансування від урядів США та Канади, передала Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ) машини для розмінування та інше обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Мова йде про чотири машини для розмінування GCS-100 з комплектом навісного обладнання, тягачі для їх перевезення, екскаватори JCB та мікроавтобуси для персоналу. Загальна вартість придбаного обладнання перевищила 5,8 мільйонів доларів.

Окрім техніки та обладнання, Tetra Tech надає Державній спеціальній службі транспорту також комплекти індивідуального захисту для саперів, які працюватимуть із машинами для розмінування.

«Частина обладнання, яке закупили партнери, зроблене в Україні. Зокрема, це засоби індивідуального захисту, лафети для перевезення машин для розмінування та бронювання екскаваторів», — йдеться в повідомленні.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.