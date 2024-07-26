Виробництво цементу. Фото: Дікергофф цемент Україна

Міжнародна компанія CRH зможе придбати два цементних заводи, один з яких на Миколаївщині, якщо виконає умови Антимонопольного комітету України.

Про це повідомили в АМКУ.

Мова йде про два заводи: «Волинь-цемент» в Рівненській області та «Югцемент», що розташований у селищі Ольшанське на Миколаївщині. Цими заводами нині володіє Buzzi через дочірню компанію «Дікергофф цемент Україна».

В Антимонопольному комітеті України вказують, що задіяними в рамках заявлених концентрацій, зокрема, є окремі сегменти ринку сірого портландцементу, а саме:

тампонажний цемент спеціального призначення;

сульфатостійкий цемент спеціального призначення;

цемент загальнобудівельного призначення (в розрізі типів і марок для окремих видів продукції, що з нього виробляється).

Там зазначили, що купівля заводів CRH може призвести до монополізації, чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку цих видів цементу.

Тому Антимонопольний комітет опублікував запропоновані інвестору умови щодо придбання заводів. Зокрема, протягом 9 місяців після придбання підприємств, CRH має передати 25-28% акцій ПрАТ «Дікергофф цемент Україна» третій стороні.

Крім того, компанія повинна інформувати державного регулятора про передачу частки активів, обсяги виробленого цементу, його постачання на ринок тощо.

При цьому CRH зберігає виробничі потужності обох підприємств, а також забезпечує рівні умови та ринкові ціні для споживачів будматеріалу. Окрім цього, компанія також зобов’язується інвестувати в заводи, модернізувати виробництво, а також зберегти робочі місця, регулярно покращуючи умови праці для співробітників.

Раніше повідомлялося, що ірландська компанія CRH може збільшити фактично до 50% свою частку на ринку цементу в Україні після закриття угоди про купівлю активів компанії «Дікергофф Цемент Україна», серед яких завод біля Миколаєва.

Нагадаємо, що Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз» стали найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році.