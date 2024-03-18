Занедбаний майданчик по вул. Китобоїв, 2а. Архівне фото

Минулого року Комунальне підприємство «ДЄЗ «Пілот» витратило на ремонт 92 дитячих та спортивних майданчиків більше 11 мільйонів гривень.

Про це повідомили на підприємстві у відповіді на інформаційний запит «НикВести».

Вказується, що комунальному підприємству було виділено на утримання та поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків 11 мільйонів 396 тисяч 644 гривень. За ці кошти комунальники відремонтували 92 майданчики.

З 11,3 мільйонів гривень на ремонт та фарбування майданчиків витратили 2 мільйона 685 тисяч 661 гривень, а на заробітну плату працівників 6 мільйонів 740 тисяч 218 гривень. Крім того, на обладнання та інвентар виділили 1 мільйон 154 тисячі 332 гривні.

До прикладу, на ремонт майданчика по вулиці Привільній, 136, де дитина впала з поламаної гойдалки, на ремонт витратили 30 тисяч 413 гривень та 14 тисяч 213 гривень на обладнання. В той же час на заробітну плату працівникам пішло 66 тисяч 58 гривень.

За даними комунальників, там заварили пошкоджені елементи, встановили нову пісочницю, замінили старі дошки та пофарбували їх.

Поламана гойдадка на майданчику по вулиці Привільна. Поламана гойдадка на майданчику по вулиці Привільна.

А ось на дитячий майданчик по вулиці Океанівській, 36, про який також писали «НикВести», витратили 2 тисячі 145 гривень товарно-матеріальних цінностей. У 4 тисячі 716 гривень обійшовся інвентар та обладнання. На зарплатню працівникам виділили 31 тисячу 200 гривень. Там замінили поламані дошки та кріпленні, а також пофарбували елементи.

Майданчик по вулиці Океанівській, 36. Фото: Департамент ЖКГ Майданчик по вулиці Океанівській, 36. Фото: Департамент ЖКГ

Найдорожчим у ремонті став майданчик по вулиці Архітектора Старова 6-В. На заміну пісочниці, поламаних елементів гойдалок витратили 67 тисяч 194 гривні. А ось заробітна плата обійшлася у 147 тисяч 787 гривень.

Дитячий майданчик по Архітектора Старова 6-В. Фото з Google-карти за 2015 рік.

Перелік відремонтованих майданчиків у 2023 році.

Нагадаємо, що у Миколаєві на ремонт дитячих та спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою у 2024 році планують витратити трохи більше 8 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що у Миколаєві залишаються 267 дитячих та спортивних майданчиків, які не мають балансоутримувача.