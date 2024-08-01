Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий сказав, що українським освітянам не варто очікувати на підвищення заробітної плати до завершення повномасштабної війни. Він пояснив це складною ситуацією в бюджеті.

Про це Оксен Лісовий розповів на брифінгу під час візиту в Миколаїв 1 серпня, пишуть «НикВести».

Зазначимо, що раніше міністр освіти оголосив про підвищення заробітної плати педагогам з січня та квітня 2024 року. Це мало відбутися завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів. Однак, анонсоване підвищення окладу освітяни так і не отримали.

— Болісна проблема… Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до викладання в закладах освіти. Але нами розроблена концепція підвищення заробітної плати, в кінцевих положеннях закону про освіту передбачено підвищення окладів до трьох мінімальних заробітних плат. Ми це знаємо, але на сьогодні ми маємо критичну ситуацію в бюджеті, — сказав Оксен Лісовий.

Він зазначив, що сьогодні понад 70% державного бюджету витрачаються на оборону. За його словами, освіта сьогодні є другим пріоритетом.

— Сьогодні на війну витрачається 70, чи навіть більше відсотків державного бюджету. Нам треба протриматися. Але позиція президента України наступна, і я цю позицію, як міністр, розділяю — освіта — пріоритет №1 після оборони. Захистимо країну, відіб'ємо ворога і переводимо освіту в пріоритет №1, — сказав Оксен Лісовий.

Заробітна плата вчителів у 2024 році

Зазначимо, що наразі, згідно з підрахунками Міністерства освіти України, вчитель без стажу роботи отримує базову ставку на рівні 6 936,40 гривні + надбавки (12 906 гривень). А вчитель вищої категорії — 13 759 гривень.

Нагадаємо, що за чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.

Натомість розмір середньої заробітної плати у першому кварталі 2024 року збільшився на 22,5% проти аналогічного періоду минулого року й становить 18 903 гривні.