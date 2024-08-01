Міністр освіти і науки Оксен Лісовий сказав, що українським освітянам не варто очікувати на підвищення заробітної плати до завершення повномасштабної війни. Він пояснив це складною ситуацією в бюджеті.
Про це Оксен Лісовий розповів на брифінгу під час візиту в Миколаїв 1 серпня, пишуть «НикВести».
Зазначимо, що раніше міністр освіти оголосив про підвищення заробітної плати педагогам з січня та квітня 2024 року. Це мало відбутися завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів. Однак, анонсоване підвищення окладу освітяни так і не отримали.
— Болісна проблема… Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до викладання в закладах освіти. Але нами розроблена концепція підвищення заробітної плати, в кінцевих положеннях закону про освіту передбачено підвищення окладів до трьох мінімальних заробітних плат. Ми це знаємо, але на сьогодні ми маємо критичну ситуацію в бюджеті, — сказав Оксен Лісовий.
Він зазначив, що сьогодні понад 70% державного бюджету витрачаються на оборону. За його словами, освіта сьогодні є другим пріоритетом.
— Сьогодні на війну витрачається 70, чи навіть більше відсотків державного бюджету. Нам треба протриматися. Але позиція президента України наступна, і я цю позицію, як міністр, розділяю — освіта — пріоритет №1 після оборони. Захистимо країну, відіб'ємо ворога і переводимо освіту в пріоритет №1, — сказав Оксен Лісовий.
Зазначимо, що наразі, згідно з підрахунками Міністерства освіти України, вчитель без стажу роботи отримує базову ставку на рівні 6 936,40 гривні + надбавки (12 906 гривень). А вчитель вищої категорії — 13 759 гривень.
Нагадаємо, що за чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.
Натомість розмір середньої заробітної плати у першому кварталі 2024 року збільшився на 22,5% проти аналогічного періоду минулого року й становить 18 903 гривні.
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Міністр освіти і науки Оксен Лісовий сказав, що українським освітянам не варто очікувати на підвищення заробітної плати до завершення повномасштабної війни. Він пояснив це складною ситуацією в бюджеті.
Про це Оксен Лісовий розповів на брифінгу під час візиту в Миколаїв 1 серпня, пишуть «НикВести».
Зазначимо, що раніше міністр освіти оголосив про підвищення заробітної плати педагогам з січня та квітня 2024 року. Це мало відбутися завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів. Однак, анонсоване підвищення окладу освітяни так і не отримали.
— Болісна проблема… Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до викладання в закладах освіти. Але нами розроблена концепція підвищення заробітної плати, в кінцевих положеннях закону про освіту передбачено підвищення окладів до трьох мінімальних заробітних плат. Ми це знаємо, але на сьогодні ми маємо критичну ситуацію в бюджеті, — сказав Оксен Лісовий.
Він зазначив, що сьогодні понад 70% державного бюджету витрачаються на оборону. За його словами, освіта сьогодні є другим пріоритетом.
— Сьогодні на війну витрачається 70, чи навіть більше відсотків державного бюджету. Нам треба протриматися. Але позиція президента України наступна, і я цю позицію, як міністр, розділяю — освіта — пріоритет №1 після оборони. Захистимо країну, відіб'ємо ворога і переводимо освіту в пріоритет №1, — сказав Оксен Лісовий.
Зазначимо, що наразі, згідно з підрахунками Міністерства освіти України, вчитель без стажу роботи отримує базову ставку на рівні 6 936,40 гривні + надбавки (12 906 гривень). А вчитель вищої категорії — 13 759 гривень.
Нагадаємо, що за чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.
Натомість розмір середньої заробітної плати у першому кварталі 2024 року збільшився на 22,5% проти аналогічного періоду минулого року й становить 18 903 гривні.