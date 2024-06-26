Миколаїв придбає лапароскопічну стійку для лікарні №3, фото з відкритих джерел

Миколаївська міська лікарня №3 планує закупити устаткування для лапароскопічних операцій. На це виділять 4 мільйони 868 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовником робіт виступає комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 3». Систему лікарня має отримати до 30 вересня 2024 року, згідно вказаної інформації в тендерній документації.

При виникненні претензій по недопоставці або якості лапороскопічної стійки, підрядник повинен провести допоставку та здійснити заміну неякісного товару, протягом 3-х робочих днів з дня отримання претензії.

Неналежний стан лікарень

У липні 2023 року президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Миколаїв відвідав обласну дитячу клінічну лікарню. Там він поспілкувався з дітьми, які перебувають на лікуванні, та звернув увагу на стан палат в медичному закладі. Він зауважив, що у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після цього в обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили кондиціонери у восьми палатах.

А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім після цього випадку звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Наразі на території обласної дитячої клінічної лікарні по вулиці Миколаївська, 21 обласної та клінічної лікарні по вулиці Київська, 1 планують побудувати нові укриття.

Ще чотири лікарні Миколаївської області отримали медичне обладнання, закупівлю якого профінансував уряд Японії.

Водночас Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня №2» оголосила тендер на реконструкцію 2-го поверху стаціонарного корпусу для розміщення відділення хірургії, ортопедії та травматології.

У Миколаєві також хочуть створити робочу групу для аудиту економічної ефективності 7 медико-санітарних закладів первинного рівня.