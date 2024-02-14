Коаліція безпілотників тепер має ще одного учасника — Нідерланди. Країна стала пʼятою, яка долучилася до обʼєднання.

Про це повідомив Reuters із посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен.

За її словами, Нідерланди знають про важливість дронів у повномасштабній російсько-українській війні.

«Саме тому ми приєднуємося до Коаліції безпілотників, яку Україна започаткувала разом з Латвією, щоб переконатися, що ми робимо саме це — збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та забезпечуємо те, що потрібно Україні», — додала Кайсу Оллонґрен.

Головне завдання Коаліції дронів — допомогти Україні масштабувати виробництво безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби для потреб війни. У Міноборони казали, що сьогодні Україна виробляє понад 70 зразків БпЛА, які легалізовані й експлуатуються на передовій.

Нагадаємо, в Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7. В країні зареєстровано 200 компаній, що дотичні до випуску дронів. Мова йде про спроможність компаній випускати безпілотники за потреби. Фактичне виробництво безпілотників з 2022-го року зросло «в десятки разів».