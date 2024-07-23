Тариф на вивіз сміття у Миколаєві поки не зміниться, фото: «НикВести»

У Миколаєві тимчасово призупинено рішення про збільшення тарифу на вивіз сміття в місті.

Відповідний проєкт рішення, опубліковано на сайті міської ради.

Як відомо, рішенням виконкому від 12 червня тариф на вивезення сміття у Миколаєві для абонентів КП «Миколаївкомунтранс» та КП «Обрій-ДКП» мав вирости на 56% вже з 15 липня.

Однак це рішення призупинене і поновлено попереднє, погоджене ще в 2019 році.

Віце-мер Віталій Луков у коментарі «НикВести» пояснив, що на момент розробки проєкту було вказано на порушенні процедури через зміни в ціні на пальне.

— Це чисто технічне питання. На період прийняття рішення зросла вартість пального, але на період розробки цього не було. До наступного рішення ціна не зміниться. Після прийняття рішення було виявлено порушення процедури, тому що не можна передбачати навіть прогнозоване або сплановане підняття цін під час розробки проєкту рішення, — сказав заступник міського голови.

Нагадаємо, що останнього разу у Миколаєві підвищували вартість вивезення сміття з вересня 2023 року. Перед цим тариф на вивіз сміття у Миколаєві змінювали у лютому 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міськради оголосили результати конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у Заводському районі Миколаєва.

Нагадаємо, що у червні 2023 року у Миколаєві розпочали прибирати сміття, що залишилось після руйнувань житлових будинків внаслідок російських прильотів.