Вхід до укриття по Новобудівній знаходиться у під'їзді. Резервні двері на вулиці зачинені. Архівне фото«НикВести»

В Миколаєві планують облаштувати укриття в шести будинках – на роботи планують виділити 1,7 мільйона гривень.

Відповідні тендери опублікував департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на сайті публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Роботи з облаштування укриття планують провести за адресами:

Велика Морська, 20 — вартість 224 тисячі 675 гривень;

Силікатна, 265-А — вартість 274 тисячі 675 гривень;

Шосейна, 14 — вартість 285 тисяч 675 гривень;

Центральний, 21 — вартість 315 тисячі 675 гривень;

Галини Петрової, 1 — вартість 277 тисяч 675 гривень;

Героїв України, 13-Д — вартість 342 тисячі 675 гривень.

Згідно з тендерними умовами, підрядник повинен здійснити комплекс робіт, включаючи встановлення сталевих протипожежних дверей, цементування підлоги, закладання цегли та газобетонних блоків, штукатурення та облицювання стін керамічною плиткою. Також передбачено прокладання трубопроводу, монтаж освітлення та сантехніки, з'єднання з водопостачанням та каналізацією.

Роботи повинні бути завершені до 15 червня 2024 року. Під час виконання робіт підрядник повинен дотримуватися всіх вимог щодо техніки безпеки, охорони праці та екології. Крім того, він зобов'язаний виправити будь-які недоліки протягом 5 днів після їх виявлення.

Раніше, в департаменті ЖКГ Миколаєва повідомляли, що цьому році планують облаштувати 36 укриттів у житлових будинках, навчальних закладах та лікарнях.

— Ми в минулому році зробили 6 укриттів у підвальних приміщеннях житлових будинків. Цього року ми робимо 8 укриттів, частину з яких вже зробили. І ще ми плануємо цього року 28 укриттів. Це без тих 8, які в процесі. Тобто загалом у нас 36 укриттів в поточному році, — сказав заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Артем Сапожник в коментарі «НикВести».

З них 8 укриттів вміщуватимуть 100-200 людей, одне укриття — понад 600 людей, ще 20 укриттів розраховані на кількість до 50 осіб. Решта 7 укриттів облаштують у навчальних закладах та лікарнях.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

У квітні 2024 року миколаївці під час повітряної тривоги не змогли потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим вже провели внутрішнє розслідування.

Це була не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив,що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».