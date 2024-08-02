Куплені в лізинг автобуси для Миколаєва, травень 2019 року, архівне фото «НикВести»

Через брак водіїв у Миколаєві не можуть пустити на маршрути достатню кількість автобусів. Наразі працевлаштовано лише 30% співробітників.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич 1 серпня під час свого прямого ефіру в соціальних мережах, пишуть «НикВести».

— Загальна кількість автобусів у Миколаєві сьогодні — біля 60 одиниць. З яких біля 50 ми планово збираємося залучати для перевезень, ще 10 — лишаємо для резерву. Але на сьогодні у Миколаєві офіційно працевлаштовані 45 водіїв автобусу. Для випуску 50 одиниць транспортних засобів нам потрібно біля 150 водіїв. Тобто на сьогодні є потреба в ще 105 водіях. Тому ми запрошуємо на навчання, на роботу і на офіційне працевлаштування. Половину персоналу, звичайно, ми можемо забронювати, — сказав він.

Нестача водіїв у Миколаєві

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси, кожний з яких може вмістити майже 100 осіб. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район, проте у міста виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів через недостатню кількість водіїв.

Проблема з нестачею водіїв виникла і в сусідній Одесі. Там не вистачає людей для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. З необхідних 18 водіїв є тільки сім.

Пізніше заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олег Кукса заявив, що за 2022-2024 роки кількість громадського транспорту у Миколаєві скоротилася з 700 до 387. І нестача водіїв — головна проблема для ефективної роботи громадського транспорту в Миколаєві.

Також жителі віддалених районів Миколаєва поскаржилися на проблему з громадським транспортом у віддалених районах міста. Міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що чоловіки не хочуть йти працювати водіями через мобілізацію.

У травні міський голова також заявив, що через через мобілізацію на маршрутах курсуватиме на два автобуси менше.

Разом з цим голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.