На премію «Оскар» потрапили одразу пʼять фільмів від українських режисерів, про Україну або знятих за української копродукції.

Американська кіноакадемія оприлюднила на сайті щорічної премії «Оскар» офіційні кваліфікаційні списки фільмів, що розглянуть для номінації на нагороди 96-го «Оскара».

Наразі опубліковані списки в категоріях:

«Повнометражний анімаційний фільм»;

«Повнометражний документальний фільм»;

«Міжнародний повнометражний фільм».

Серед стрічок, що пройшли стадію технічного відбору на «Оскар 2024», опинилося й п'ять українських.

Стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, яку Україна висунула як свого претендента на «Оскар», потрапила одразу до двох списків: «Повнометражний документальний фільм» і «Міжнародний повнометражний фільм».

«Фотофобія» Івана Остроховського та Павола Пекарчика. Фільм виробництва Словаччини, Чехії та України, що розповідає про 12-річного Нікі, який із родиною ховається від війни, живучи на станції харківського метро.

«Звідки куди» Мачека Хамели. Це документальне роад-муві, через яке режисер розповідає про своїх пасажирів на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну: цивільних, які тікають від війни.

«Гартовані гнівом» Лесі Калинської та Руслана Батицького. Це історія стосунків двох людей протягом дев’яти років: від Революції Гідності до повномасштабного вторгнення Росії.

«Батьківщина» Ханни Бадзяки та Александра Міхалковіча. Це ко-продукційна стрічка про формування тоталітарного режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року знімальна група документального фільму про вплив війни на природу «Дівія» працювала на Миколаївщині. Документалісти показали кадри зі зйомок.