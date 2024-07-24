Безпілотники для ЗСУ. Фото для ілюстрації

Миколаївське житлово-комунальне підприємство «Прибужжя» оголосило тендер на закупівлю 400 FPV дронів для потреб Збройних Сил України.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник планує витратити на це 7 мільйонів 40 тисяч гривень. Переможець тендеру має поставити дрони замовнику з 14 до 21 серпня.

«Придбання замовником товару даного виду здійснюється для потреб військових формувань, за їх запитом з подальшою передачею такого товару на облік запитувача…Придбання товару даного виду є необхідним, оскільки існує потреба в укомплектуванні, забезпеченні технічної підтримки наступального потенціалу військових формувань, для виконання службових бойових завдань, з метою збереження життя та здоров'я особового складу та допомоги в розвідувальний діях», — йдеться в документі.

Безпілотними мають бути не раніше 2023 року виготовлення та мати гарантію не менше 12 місяців.

Нагадаємо, нещодавно комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» придбало для Головного управління розвідки Міністерства оборони України 14 квадрокоптерів DJI Mavic, 7 з яких — з тепловізором.

Закупівля позашляховиків для ГУР

13 листопада 2023 року стало відомо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати вісім автомобілів Suzuki за 7 мільйонів 155 тисяч гривень.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич оприлюднив «пояснення для зрадофілів» щодо тендеру по закупівлі восьми автівок комунальним підприємством міста. За його словами, ці автомобілі призначені для захисників, але через обмеження тендерних правил не можуть бути чітко описані як «авто для Збройних Сил України» (ЗСУ). А в Головному управлінні розвідки України підтвердили у коментарі «НикВести», що звертались до Миколаївської міської ради з проханням забезпечити бійців транспортом, зокрема, пікапами та позашляховиками.

Згодом Головному управлінню розвідки передали вісім позашляховиків Suzuki, які придбали за кошти бюджету Миколаєва. Там подякували за таку допомогу розвідникам і зазначив, що вона дійсно необхідна.

Варто зазначити, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» відмінило попередні торги на закупівлю автівок. Тоді планувалось придбати 7 спеціалізованих автомобілів RENAULT DUSTER ZEN. Вже після цього було оголошено повторно торги на закупівлю вже інших автомобілів — Suzuki.

До цього комунальне підприємство «Миколаївські парки» збиралося придбати саджанці дерев та кущів за 7 мільйонів 726 тисяч 475 гривень. Після чого мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати ці саджанці, а згодом запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень. Саме за ці кошти планували висаджувати нові дерева та кущі у місті.