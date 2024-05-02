Зустріч Червоного Хреста з представниками громадських організацій у Миколаєві. Фото: НикВести

Миколаївська обласна організація «Товариство Червоного Хреста України» реалізовує проекти, завдяки яким вразливі категорії населення міста, області, ВПО та ветерани зможуть безкоштовно пройти спеціалізоване навчання та отримати міні-грант на розвиток власної справи.

Про це розповіла регіональний координатор проєкту «Програма відновлення» Ксенія Дідик під час зустрічі з представниками громадських організацій 1 травня, пишуть «НикВести».

Так, в рамках пілотного проекту «Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування» мешканці Миколаївщини, ВПО з реєстрацією у місті або області та ветерани зможуть подати заявки на отримання міні-гранту для початку, розвитку або відновлення власної справи.

Зазначається, що учасники повинні належати до однієї з вразливих категорій населення, а саме: малозабезпечені та багатодітні родини, батьки-одинаки, демобілізовані військовослужбовці, сім'ї загиблих, люди похилого віку або люди з інвалідністю.

— Якщо постраждалі внаслідок війни хочуть подати заявку на отримання гранту вони мають подати акт пошкодження майна чи власної справи та довідку про втрату чи пошкодження здоров'я внаслідок військової агресії. Якщо людина відноситься до вразливої категорії населення — йому необхідно написати анкету, подати копії документів стосовно своєї вразливості, кількості свого домогосподарства чи вашого досвіду з ведення власної справи, — сказала Ксенія Дідик.

Максимальна сума гранту складає 96 тисяч 600 гривень, його зможуть отримати 60 людей. Подати заявки можна до 3 травня. Ознайомитися з умовами участі у програмі можна за посиланням.

Зустріч Червоного Хреста з представниками громадських організацій у Миколаєві. Фото: НикВести

Також в рамках проекту «Підтримка захисту, відновлення та відновлення засобів до існування» вразливі категорії населення можуть подати заяви на безкоштовне навчання та підвищення кваліфікації.

— Ми надаємо безкоштовне навчання з 14 напрямків: це перукарі, нігтьова естетика, водії категорії В, бухгалтери, кондитери та інші спеціальності, в яких короткострокові курси до 3 місяців. Зацікавлені у проекті можуть зареєструватися на інформаційну сесію, — додала Ксенія Дідик.

За словами координатора проекту, вже 523 людини звернулися до Червоного Хреста за додатковою інформацією та індивідуальною консультацією.

— Навчання буде проходити в групах. Воно починається з травня, але вже на сьогодні вдалось працевлаштувати 12 людей. Ми психологічно підтримали цих людей, вони пройшли тренінги. Деякі почали працювати у Червоному Хресті та інших громадських організаціях. Ще деякі люди пішли працювати на найпростішими напрямками: помічниці, прибиральниці та кухарі, — сказала вона.

Проект вдалось реалізувати завдяки фінансовій підтримці Данського та Іспанського Червоного Хреста.

— Данія підтримує учасників з Миколаївської області, Іспанія – мешканців та ВПО Миколаєва, ще вони повністю покривають міні-гранти, Данія приймає участь виключно в освіті, — уточнила Ксенія Дідик.

Зустріч Червоного Хреста з представниками громадських організацій у Миколаєві. Фото: НикВести

Зустріч Червоного Хреста з представниками громадських організацій у Миколаєві. Фото: НикВести

Зустріч Червоного Хреста з представниками громадських організацій у Миколаєві. Фото: НикВести

Зустріч Червоного Хреста з представниками громадських організацій у Миколаєві. Фото: НикВести

Зустріч Червоного Хреста з представниками громадських організацій у Миколаєві. Фото: НикВести

Зустріч Червоного Хреста з представниками громадських організацій у Миколаєві. Фото: НикВести

Зустріч Червоного Хреста з представниками громадських організацій у Миколаєві. Фото: НикВести

Зустріч Червоного Хреста з представниками громадських організацій у Миколаєві. Фото: НикВести

Зустріч Червоного Хреста з представниками громадських організацій у Миколаєві. Фото: НикВести

Зустріч Червоного Хреста з представниками громадських організацій у Миколаєві. Фото: НикВести

Зустріч Червоного Хреста з представниками громадських організацій у Миколаєві. Фото: НикВести

Раніше «НикВести» писали як працює Товариство Червоного Хреста у Миколаєві під час війни.