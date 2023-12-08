Блокування кордону польськими перевізниками призвело до проблем із постачанням для фронту. Вантажі з військовою допомогою застрягли у величезних чергах.

Про це написало видання The New York Times.

Видання наводить слова захисника України на ім’я Олександр. Він розповів, що його підрозділ чекає на поставку двох приладів нічного бачення, які застрягли на кордоні.

«Щоб заблокувати кордони країни під час повномасштабного вторгнення, треба бути зовсім відірваним від реальності. Руки блокувальників — у крові людей, які чекають на необхідну допомогу», — сказав він.

Схожої позиції дотримується Володимир Шуль, військовий, який координує допомогу волонтерів для 63 механізованої бригади. Він каже, що не розуміє, як країни, які особисто зацікавлені в перемозі України та були одними з найщедріших її союзників, можуть брати участь у блокаді в один з найважчих моментів війни.

Тарас Чмут, керівник фонду «Повернись живим» заявив, що блокада польського кордону призводить до кількатижневих затримок критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів.

Страждають також виробники військової техніки через затримки на кордоні поставок деталей для машин, а також компонентів для блоків живлення, які використовуються в двигунах безпілотників і радіостанціях.

«Підприємства не отримують достатньо компонентів; ланцюжки поставок порушуються. Це стосується і військової техніки, і її виробництва. Щоб навіть збирати дрони в Україні, їх потрібно привозити звідкись», — сказала голова Комітету Верховної Ради з транспорту та інфраструктури Юлія Клименко.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

Також внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень через недонадходження митних платежів.