Правоохоронці затримали в Одесі російського агента, який збирав розвіддані та готував диверсії на території регіону. В останній місяць він також займався розкручуванням власного образу як потенційного кандидата в народні депутати України.

Про це повідомляють СБУ.

Зазначається, що одесит зажадав фінансування для висування в народні депутати України найближчого скликання та 5,5 тисяч доларів щомісяця. На випадок окупації на Одещині він просив очолити регіон.

«За даними слідства, з жовтня 2023 року підозрюваний співпрацював із представниками спецслужб РФ. Він мав псевдонім «Мазепа». Він масово здавав ворогові місця дислокації особового складу сил оборони, орієнтовні координати базування систем ППО в Одесі та об'єктів енергетичної інфраструктури. Ще одним його завданням була фіксація наслідків ракетно-дронових обстрілів Одеси», — розповіли правоохоронці.

За словами СБУ, правопорушник для «розкрутки» себе як потенційного кандидата до Ради затриманий вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на кількох пасажирських автобусах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, на Вознесенщині правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свого знайомого.

Раніше повідомлялося, що у Южноукраїнському парку, що на Миколаївщині, 13 жовтня місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями шиї. Правоохоронці затримали 45-річного мешканця.