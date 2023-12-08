Російська армія втретє за останню добу обстріляла теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні.

Про це повідомляє з посиланням на ДТЕК.

За даними ДТЕК, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Але обладнання підприємства було пошкоджене. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

«Окупанти вчора впродовж багатьох годин обстрілювали одну з ТЕС ДТЕК, що знаходиться біля лінії зіткнення. Атаки поновились вночі та сьогодні вранці», — йдеться у повідомленні.

ДТЕК додають, що за останні півтора місяця це вже восьма атака на прифронтову теплоелектростанцію.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні — вона зазнала серйозних пошкоджень.



