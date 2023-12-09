У суботу, 9 грудня Верховна рада прийняла закон про криміналізацію контрабанди. Прийняття такого рішення є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 мільярда євро в цьому році.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалено 248 голосами.
Так, документ передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів у значних та великих розмірах, а також за недостовірне декларування товарів, зокрема вчинене за попередньою змовою зі службовою особою митниці. Запровадження кримінальної відповідальності набиратиме чинності поетапно.
Зокрема, за контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, а контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.
Закон прийнято у редакції, до якої внесли правки на яких наполягав бізнес:
Раніше повідомлялося, що народні депутати підтримали постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо секторальних обмежувальних заходів відносно оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.
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У суботу, 9 грудня Верховна рада прийняла закон про криміналізацію контрабанди. Прийняття такого рішення є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 мільярда євро в цьому році.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалено 248 голосами.
Так, документ передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів у значних та великих розмірах, а також за недостовірне декларування товарів, зокрема вчинене за попередньою змовою зі службовою особою митниці. Запровадження кримінальної відповідальності набиратиме чинності поетапно.
Зокрема, за контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, а контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.
Закон прийнято у редакції, до якої внесли правки на яких наполягав бізнес:
Раніше повідомлялося, що народні депутати підтримали постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо секторальних обмежувальних заходів відносно оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.