У суботу, 9 грудня Верховна рада прийняла закон про криміналізацію контрабанди. Прийняття такого рішення є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 мільярда євро в цьому році.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалено 248 голосами.

Так, документ передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів у значних та великих розмірах, а також за недостовірне декларування товарів, зокрема вчинене за попередньою змовою зі службовою особою митниці. Запровадження кримінальної відповідальності набиратиме чинності поетапно.

Зокрема, за контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, а контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.

Закон прийнято у редакції, до якої внесли правки на яких наполягав бізнес:

поріг, після якого настає кримінальна відповідальність за контрабанду, збільшено у п'ять разів – до 6 мільйонів гривень;

пороги по кримінальній відповідальності за контрабанду підакцизних товарів піднято у 2 рази – до 1,3 мільйона гривень;

враховано численні наполягання бізнесу щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину;

суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за «контрабандними» статтями за подання документів із неправдивими відомостями – у зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства.

Ухвалення законопроєкту про криміналізацію контрабанди є вимогою для отримання в цьому році чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС на 1,5 мілярд євро.

Раніше повідомлялося, що народні депутати підтримали постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо секторальних обмежувальних заходів відносно оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.