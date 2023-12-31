У неділю, 31 грудня, до Миколаєва прибули два автобуси.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич.

Зазначається, що автобуси місто отримує за програмою Управління ООН з обслуговування проєктів та фінансування Уряду Данії.

«Два новенькі автобуси сьогодні прибули до Миколаєва. Як і обіцяв постачальник – встиг до Нового року. Наступного року буде ще 8 автобусів», – написав мер у соцмережах.

Загалом цього року місто Миколаїв отримало 17 автобусів.

Нагадаємо, що у Миколаєві виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією.

Також повідомлялося, що протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.

В червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.