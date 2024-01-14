Палаюче через російський обстріл поле зі збіжжям. Фото: Костянтин Ліберов

Внаслідок російської агресії Миколаївщина втратила до 30% зрошувальних систем та джерел води.

Загалом від 24 лютого 2022 року Україна втратила 19,3% посівних площ, передає Економічна правда.

Головними проблемами для аграрного сектору є замінування територій, відсутність води для зрошення через підрив Каховської дамби, обмежений експорт через українські порти, а також — знищення інфраструктури та техніки.

Зазначається, що в Херсонській області треба обстежити понад 208 тисяч гектарів, у Харківській області — майже 160 тисяч гектарів, а в Миколаївській — понад 85 тисяч гектарів.

За даними Світового банку, тільки пріоритетне розмінування сільгоспземель коштуватиме близько 1,5 мільярда доларів. Без обстеження та розмінування використання цих земель аграріями неможливе.

Окрім того, згідно з дослідженням, Херсонська область втратила 92% зрошувальних систем, Запорізька область — 70% систем, південь Дніпровщина, Миколаївщина — до 30% джерел води та зрошувальних систем. Тільки на Херсонщині втрачено 550-600 тисяч гектарів зрошувальних земель. Разом з Дніпропетровською та Запорізькою областями втрати становлять 1,5 мільйона гектарів.

Нагадаємо, в 2023 році в Україні буде на 45% скорочено посівні площі під зерновими культурами та на 60% менше отримано врожаю зернових в порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Раніше повідомлялося, що через бойові дії аграрії Миколаївської області не змогли зібрати 40% врожаю у 2022 році.