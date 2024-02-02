У Тернополі, чоловік видавав фальшиві військові квитки для уникнення мобілізації. Правоохоронці вказують, що викрили організатора фейкового органу місцевого самоврядування.

Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

Фальшиві військові квитки, які роздавали у Тернополі. Фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, прибічник так званого «народовладдя» створив у Тернополі альтернативний «орган місцевого самоврядування».

Чоловік видавав своїм однодумцям військові квитки від імені фейкової організації. Зовні підробки були схожі на військово-облікові документи встановленого зразка і їх використовували для ухилення від мобілізації.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність жителя Тернополя. Він створив фейкову організацію та виготовив для неї печатку й інші необхідну документацію.

Зазначається, що чоловікам призовного віку, які підтримували організатора, видавали фальшиві військові квитки. Підробки було важко відрізнити від оригіналу.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили печатки, посвідчення, військові квитки й інші документи, пов’язані з діяльністю незаконно створеної організації.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та частиною 3 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

Санкція першої статті передбачає обмеження волі на строк до 4 років або позбавленням волі на строк до 3 років, а другої статті — обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Нині триває досудове розслідування.

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.

Зниження призовного віку в Україні

Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.

Цю думку також поділяє і генерал-майор Дмитро Марченко, який вважає вкрай необхідним зниження призовного віку.

Чи мобілізують жінок?

Президент України розкритикував ідею примусової мобілізації жінок.

«Мобілізація жінок — ні, не підпишу. Щодо 25 років: якщо буде аргументовано — а на сьогодні бачу, що це необхідно, — то з цим погоджуся», — сказав президент.

Як відомо, наразі в Україні чітко визначений перелік причин та необхідних документів для відстрочки військовозобов’язаних від мобілізації. Відстрочка може надаватися за станом здоров’я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи доглядом за батьками з інвалідністю.

Нагадаємо, що у червні цього року в Верховні Раді України подали законопроєкт про скорочення переліку осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.