Росіяни атакувала теплоелектростанцію. Фото: ДТЕК

Російські війська вдарили по теплоелектростанції на прифронтовій території. Пошкоджено обладнання.

Про це повідомили прес-службі Донбаська паливно-енергетична компанія (ДТЕК).

Зазначається, що зараз енергетики ліквідовують наслідки обстрілу.

«В умовах постійних атак ворога працівники ДТЕК продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми», — йдеться у повідомленні.

У компанії нагадують, що остання атака на теплоелектростанцію ДТЕК трапилася в ніч на 13 лютого. Тоді внаслідок обстрілу станція припинила виробництво електроенергії.