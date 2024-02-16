Російські війська вдарили по теплоелектростанції на прифронтовій території. Пошкоджено обладнання.
Про це повідомили прес-службі Донбаська паливно-енергетична компанія (ДТЕК).
Зазначається, що зараз енергетики ліквідовують наслідки обстрілу.
«В умовах постійних атак ворога працівники ДТЕК продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми», — йдеться у повідомленні.
У компанії нагадують, що остання атака на теплоелектростанцію ДТЕК трапилася в ніч на 13 лютого. Тоді внаслідок обстрілу станція припинила виробництво електроенергії.
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Російські війська вдарили по теплоелектростанції на прифронтовій території. Пошкоджено обладнання.
Про це повідомили прес-службі Донбаська паливно-енергетична компанія (ДТЕК).
Зазначається, що зараз енергетики ліквідовують наслідки обстрілу.
«В умовах постійних атак ворога працівники ДТЕК продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми», — йдеться у повідомленні.
У компанії нагадують, що остання атака на теплоелектростанцію ДТЕК трапилася в ніч на 13 лютого. Тоді внаслідок обстрілу станція припинила виробництво електроенергії.