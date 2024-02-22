Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €228 млн, архівне фото «НикВести»

Міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 1,7 мільярда данських крон (майже 228 мільйонів євро).

Про це йдеться в заяві на сайті данського оборонного відомства.

Зазначається, що це вже 15-й пакет військової допомоги Україні від Данії.

У межах нової військової допомоги Данія у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Їх доставлять в Україну протягом кількох місяців.

Також Данія передасть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, техніку для розмінування та безпілотники. Окрім того, пакет включатиме радари, комунікаційні прилади та обладнання для дронів від данських компаній.

«Я регулярно розмовляю з представниками оборонної промисловості Данії про те, як ми можемо краще використати знання та потенціал ділового світу щодо військових пожертвувань Україні. Обладнання данського виробництва має великий попит в Україні», — відзначив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Співпраця Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.