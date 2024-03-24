Два роки тому, 24 березня 2022 року, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння Миколаєву відзнаки «Місто-герой України».
Про це нагадав міський голова Олександр Сєнкевич.
Він відзначив, що дана нагорода за героїзм і звитягу, яку проявили мешканці під час облоги.
«Ми ж називаємо Миколаїв містом Героїв. Містом тих, хто став на захист своїх родин і всієї країни. Містом тих, хто будував блок-пости, робив коктейлі Молотова, став у черги до військкоматів, рятував військових і цивільних, розгортав гуманітарні штаби», – підкреслив Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, у музичному тревел-шоу показали, як звучить Миколаїв.
В рамках проєкту «Як звучить світ…Україна» музикант і композитор Євген Філатов (The Maneken, Onuka) збирає звуки українських міст та перетворює їх на мелодії. У новому випуску він використав звуки повсякденного життя Миколаєва: шум проїжджаючих автомобілів, дзвінки трамваїв, а також несподівані моменти, коли на зупинці зупиняється тролейбус і звучить військовий оркестр.
Раніше український документальний проєкт «Хащі» побував у Миколаєві та зняв фільм про те, як живе місто під час війни.
Два роки тому, 24 березня 2022 року, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння Миколаєву відзнаки «Місто-герой України».
Про це нагадав міський голова Олександр Сєнкевич.
Він відзначив, що дана нагорода за героїзм і звитягу, яку проявили мешканці під час облоги.
«Ми ж називаємо Миколаїв містом Героїв. Містом тих, хто став на захист своїх родин і всієї країни. Містом тих, хто будував блок-пости, робив коктейлі Молотова, став у черги до військкоматів, рятував військових і цивільних, розгортав гуманітарні штаби», – підкреслив Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, у музичному тревел-шоу показали, як звучить Миколаїв.
В рамках проєкту «Як звучить світ…Україна» музикант і композитор Євген Філатов (The Maneken, Onuka) збирає звуки українських міст та перетворює їх на мелодії. У новому випуску він використав звуки повсякденного життя Миколаєва: шум проїжджаючих автомобілів, дзвінки трамваїв, а також несподівані моменти, коли на зупинці зупиняється тролейбус і звучить військовий оркестр.
Раніше український документальний проєкт «Хащі» побував у Миколаєві та зняв фільм про те, як живе місто під час війни.