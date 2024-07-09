Станом на 9 липня рятувальні робити на території дитячої лікарні у Києві завершено.
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та пресслужба ДСНС України.
Завершилась аварійно-рятувальна роботи лікарні у Києві, яка тривала добу. На цій локації загинули дві людині, ще 32 дістали поранень. Госпіталізували з травмами вісім дітей.
Як зазначають, у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких чотири дитини, та 117 людей постраждало, з них – 10 дітей.
Нагадаємо, що вчора 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
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Станом на 9 липня рятувальні робити на території дитячої лікарні у Києві завершено.
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та пресслужба ДСНС України.
Завершилась аварійно-рятувальна роботи лікарні у Києві, яка тривала добу. На цій локації загинули дві людині, ще 32 дістали поранень. Госпіталізували з травмами вісім дітей.
Як зазначають, у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких чотири дитини, та 117 людей постраждало, з них – 10 дітей.
Нагадаємо, що вчора 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».