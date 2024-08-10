Вдень 10 серпня російська армія обстріляла з артилерії житловий сектор міста Очаків.
Про це повідомляє місцевий телеграм-канал Очаків Новини Online.
Близько 14:14 ворог вдарив по місту, пошкодивши житлові будинки, господарчі будівлі, лінії електроживлення та газу. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини.
На даний момент відомо про трьох постраждалих.
Зазначимо,що ще до приїзду рятувальників місцеві самостійно надавали допомогу постраждалим і намагались гасити займання.
Нагадаємо, впродовж дня 9 серпня російська армія понад десяти разів обстріляли територію Миколаївської області. Постраждали житлові будинки, дитсадок на господарчі споруди.
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Вдень 10 серпня російська армія обстріляла з артилерії житловий сектор міста Очаків.
Про це повідомляє місцевий телеграм-канал Очаків Новини Online.
Близько 14:14 ворог вдарив по місту, пошкодивши житлові будинки, господарчі будівлі, лінії електроживлення та газу. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини.
На даний момент відомо про трьох постраждалих.
Зазначимо,що ще до приїзду рятувальників місцеві самостійно надавали допомогу постраждалим і намагались гасити займання.
Нагадаємо, впродовж дня 9 серпня російська армія понад десяти разів обстріляли територію Миколаївської області. Постраждали житлові будинки, дитсадок на господарчі споруди.